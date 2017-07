Unternehmerin aus Steyr geehrt

STEYR. Sabine Sammwald, Geschäftsführerin der R. Vazansky GmbH Mercedes-Benz Servicepartner, wurde von der Frau in der Wirtschaft als Unternehmerin des Monats Juli ausgezeichnet.

Sammwald leitet seit 2006 in dritter Generation das von ihrem Großvater gegründete Unternehmen. "Seitdem behauptet sie sich in dieser männerdominierten Branche", sagt die Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Margit Angerlehner. Das Unternehmen beschäftigt zwölf Angestellte, davon drei Lehrlinge, und bietet Mercedes- und Smart-Kunden umfangreichen Service.

