Uniqa baut Marktführerschaft in Oberösterreich weiter aus

LINZ. Prämienvolumen von 445,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr lässt Marktanteil auf 18,9 Prozent wachsen.

Uniqa-Landesdirektor Hans Christian Schwarz Bild: Uniqa

Die Uniqa in Oberösterreich erreichte im vergangenen Jahr nach der Fusion mit den Einzelgesellschaften Salzburger Landes-Versicherung, Raiffeisen Versicherung und FinanceLife ein verrechnetes Prämienvolumen von 445,2 Millionen Euro.

Mit einem Marktanteil von 18,9 Prozent sei Uniqa in Oberösterreich eindeutig der Versicherer mit der stärksten Präsenz unter den im Bundesland tätigen Versicherungen. "Unser Erfolgsrezept ist der persönliche Kontakt zu unseren Kunden", wird Landesdirektor Hans Christian Schwarz in einer Aussendung zitiert.

In der Uniqa-Landesdirektion betreuen 604 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner 366.777 Kunden mit 1,4 Millionen Verträgen. Mit 17 ServiceCentern und 40 GeneralAgentur-Standorten sei Uniqa in Oberösterreich flächendeckend vertreten.

In der Krankenversicherung stieg das verrechnete Prämienvolumen 2016 um 2,9 Prozent auf 101,6 Millionen Euro. Mit einem Marktanteil von 40 Prozent in der Krankenversicherung und 26,5 Prozent in der Unfallversicherung verteidige Uniqa Oberösterreich in diesen beiden Sparten klar die unangefochtene Marktführerschaft. Während der Markt im Durchschnitt um 2,3 Prozent in der Sparte Kfz-, Sach- und Unfallversicherung zulegte, sei die Uniqa in Oberösterreich mit einem Prämienvolumen von 207,2 Millionen Euro um 3,4 Prozent gewachsen, heißt es in der Aussendung.

KMU-Schwerpunkt 2017

Im laufenden Jahr forciert Uniqa Oberösterreich vor allem individuelle Versicherungspakete für Klein- und Mittelbetriebe (KMU). "Wer ein Unternehmen gründet, denkt im ersten Moment oft nicht an die Risikoabsicherung über eine Versicherung. Hier wollen wir mehr Bewusstsein schaffen und maßgeschneiderte Versicherungen anbieten", sagt Landesdirektor Schwarz.

Ein weiterer Schwerpunkt soll im Bereich Vorsorge gesetzt werden. Uniqa motiviert Kunden zu einem gesunden Lebensstil und übernimmt bei Unfall und Krankheit die Kosten für die medizinische Betreuung im Spital oder beim Arzt.

Das gelte auch für den Firmenkundenbereich. Hier habe man die Produktpalette erweitert und angepasst, so Schwarz.

