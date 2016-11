Umsatzplus bei Intersport

WELS. Der Sportartikel-Händlerverbund Intersport hat im abgelaufenen Geschäftsjahr in Österreich sowie den mitbetreuten Märkten Tschechien, Slowakei und Ungarn 540 Millionen Euro umgesetzt.

Bild: Intersport

Das sind um 6,7 Prozent mehr als im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In Österreich ist das Plus mit 9,1 Prozent kräftiger ausgefallen als in der Gruppe. Das wird einerseits auf das Wachstum der Intersport-Stadtgeschäfte zurückgeführt, die vor allem mit den Bereichen Outdoor, Running und Fitness punkteten.

Zum anderen lief es bei den 187 Intersport-Rent-Geschäften in den Skigebieten besonders gut, sie erzielten ein Plus von 10,9 Prozent. Der Skiverleih im Internet verzeichnete sogar ein Buchungsplus von 25 Prozent.

Bis Jahresende wird Intersport elf neue Standorte eröffnet haben. Im Herbst machte ein Shop in der PlusCity in Pasching auf, in Hartberg in der Steiermark und in Völs in Tirol öffneten Stadtgeschäfte.

Rent-Standorte kamen in Schladming-Planai und am Stubaier Gletscher dazu. Ebenfalls neu im Filialnetz sind die Flagship-Stores in der SCS in Vösendorf und in Wien-Stadlau. Für das kommende Jahr sieht Intersport-Austria-Geschäftsführer Mathias Boenke Potenzial für weitere Standorte in Graz, Salzburg, Linz und Wien.

