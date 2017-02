Übernahme: Anlagenbauer Asmag rettet insolvente Firma Ingenia

SCHARNSTEIN / LINZ. Ehemalige Profactor-Chefin ist nun kaufmännische Geschäftsführerin.

Möslinger dockt bei Ingenia an. Bild: (privat)

Eigentlich hätte der Linzer Spezialist für Feuerverzinkungsanlagen, Ingenia, in Russland seinen größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte abwickeln können. Um 14 Millionen Euro sollte 2015/16 nahe Moskau eine Anlage der Linzer entstehen. Stattdessen brachte der Russland-Deal das Unternehmen wegen des steigenden Wechselkurses von Euro zu Rubel fast zu Fall. Der Vertrag wurde kundenseitig nicht eingehalten, was an der Liquidität von Ingenia zehrte. Eigentümer Rudolf Geiersberger musste im Juli 2016 Insolvenz anmelden. Fast zehn Millionen Euro Schulden standen Aktiva von 3,5 Millionen gegenüber.

Eine Weiterführung des Unternehmens mit damals 40 Mitarbeitern war nicht geplant. Aber erneut kam alles anders: Geiersberger lernte Johann Vielhaber, Eigentümer des Scharnsteiner Anlagenbauers Asmag, kennen. "Es kann nicht sein, dass ein solides Unternehmen, getragen von einem wachen Unternehmergeist und gewachsen mit einem wirtschaftlichen Hausverstand, von Österreichs Bildfläche einfach verschwindet", sagte Vielhaber und half mit, das Sanierungsverfahren mit einer 20-prozentigen Quote über die Bühne zu bringen.

Mit 1. Februar gehört Ingenia nun zur rund 200 Mitarbeiter starken Asmag-Gruppe, die zuletzt an die 40 Millionen Euro umsetzte. Geiersberger: "Wir sehen Anknüpfungspunkte, die bei Technik, Planung und Bau von Sonderanlagen für beide Unternehmen Vorteile bringen." Das Herzstück von Ingenia wird das automatische Handling von schweren Lasten bleiben.

Es wird wieder Personal gesucht

Seit Monatsbeginn verstärkt die einstige langjährige Chefin der Steyrer Forschungsgesellschaft Profactor, Andrea Möslinger, die Geschäftsführung von Ingenia. Sie kümmert sich um das Kaufmännische, während Geiersberger technischer Geschäftsführer ist.

Das 20-Mitarbeiter-Team von Ingenia soll wieder wachsen. Seit kurzem ist ein 2,3-Millionen-Euro-Auftrag aus Australien im Haus. Möslinger: "Wir suchen drei bis vier Leute für Montage, Konstruktion und die Projektleitung."

