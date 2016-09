Trescon bietet sich auch als externe Personalabteilung an

LINZ. Der Linzer Personalberater Trescon hat für heute, Freitag, seine Kunden zu einem Fest eingeladen, bei dem die künftige Ausrichtung präsentiert wird. Dabei geht es um wesentlich mehr als um Personalsuche.

Bertram Klinger, Bernhard Winkler, Reinhold Klinger Bild:

Große Hoffnungen setzt das Unternehmen in das sogenannte Recruiting Process Outsourcing. Dabei können Firmen befristet oder unbefristet die Aufgaben der Personalabteilung, vor allem der Personalsuche, auslagern. Dabei tritt Trescon nach außen hin nicht in Erscheinung. "Die Nachfrage danach ist größer als erwartet", sagt Co-Eigentümer Bernhard Winkler.

Nach dem Ausscheiden und späteren Ableben des einstigen Mehrheitseigentümers und Geschäftsführers Oscar Aistleitner haben Winkler und Reinhold Klinger Trescon zu zweit geführt. Jetzt gibt es mit Klingers Neffen Bertram Klinger (36) einen weiteren Miteigentümer. Er wird für den Vertrieb verantwortlich sein.

Internationale Partnerschaften

Trescon ist mit 16 Mitarbeitern, Büros in St. Pölten und Salzburg sowie selbstständigen Niederlassungen in Slowenien, der Slowakei und Tschechien keiner der großen Spieler, sondern ein überschaubar großes Unternehmen. Das ist aber bewusst so gewählt. Denn das breite Angebot, das Kunden nachfragen, soll über internationale und nationale Partnerschaften angeboten werden.

Trescon ist seit 17 Jahren Teil der CFR Global Executive Search Group und bietet über Zusammenarbeit mit den oberösterreichischen Fachhochschulen und innovativen IT-Firmen zusätzliche Dienstleistungen an. Ein Beispiel ist das Startup Kommunos, das mit creativeBITS gegründet wurde. Dies soll den Kommunen die Personalsuche erleichtern – ein Bereich, in dem Trescon traditionell stark ist.

