Trawöger übernimmt deutsche Spedition Roos

RIED IM TRAUNKREIS. Traunviertler haben nun 900 Transporteinheiten.

Rupert Trawöger (li.) und Jürgen Lugstein sind neue Eigentümer bei Roos. Bild: geh-Foto

Das Transportunternehmen Trawöger, seit Anfang August mit neuem Firmensitz in Ried im Traunkreis, übernimmt den deutschen Tankwagen-Spediteur Roos. 300 Tankauflieger und -container kommen von Roos zur international tätigen Trawöger-Gruppe. Damit steigt die Zahl der Transporteinheiten bei Trawöger auf 900. Alle Mitarbeiter der Deutschen werden übernommen.

Ziel sei es gewesen, das deutsche Unternehmen weiterzuführen und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu erhalten. Das gab das oberösterreichische Unternehmen gestern, Freitag, in einer Aussendung bekannt.

"Mit der Übernahme verstärken wir gegenseitig unsere Präsenz in der verladenden Industrie und können somit sämtliche Synergien bei der Beschaffung, Organisation und Verwaltung nutzen", wird Firmengründer Rupert Trawöger zitiert.

Er und der Unternehmer Jürgen Lugstein werden neue Eigentümer bei Roos. Lugstein übernimmt zudem die Geschäftsführung bei Roos. Er löst den bisherigen Besitzer Helmut Unser ab. Dieser entschied sich, das Unternehmen aus Altersgründen zu veräußern – so lautet die offizielle Begründung.

Keinen Nachfolger gefunden

In der Branche heißt es jedoch, dass Unser bei der Suche nach einem Nachfolger nicht fündig geworden ist und deshalb verkauft hat. Unser bleibt ebenso wie seine Frau bis Jahresende im Unternehmen tätig, "um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen", so Lugstein.

Die Roos-Spedition hat neben der Zentrale in Durmersheim bei Karlsruhe noch eine Niederlassung in Polen. Während die Trawöger-Gruppe ausschließlich mit Planenfahrzeugen unterwegs ist – mit einem Schwerpunkt im England-Verkehr – betreibt Roos nur Tank-Lkw.

Künftig könnten beide Unternehmen ihren jeweiligen Kunden daher ein erweitertes Angebot machen, erhofft sich Lugstein wechselseitig Synergien.

Trawöger & Roos

Die Trawöger-Transportgruppe wurde 1983 gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Ried im Traunkreis beschäftigt 60 Mitarbeiter in Österreich und mehr als 600 in der Gruppe.

Die Spedition Roos stammt aus Durmersheim in Baden-Württemberg. 450 Mitarbeiter in Deutschland und Polen erwirtschafteten im Vorjahr einen Umsatz von 50 Millionen Euro.

