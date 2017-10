TCG Unitech: Vom Sanierungsfall zum Leitbetrieb

KIRCHDORF. Heuer erfolgt Spatenstich für Druckgusswerk in Rohr, 40 Millionen Euro werden investiert.

Der Mitarbeiter kontrolliert ein Lenkergehäuse nach dem Druckguss, das noch bearbeitet werden muss. Bild: TCG Unitech

Es ist eine der beeindruckendsten wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre: die Entwicklung des Kirchdorfer Automobilzulieferers TCG Unitech mit bisher drei Werken in Kirchdorf und Micheldorf. In der Wirtschaftskrise 2009 stand das Werk am Abgrund. Schon 1981 war die Fabrik als Eumig zu trauriger Berühmtheit gelangt: Damals ging die Länderbank-Firma für die Öffentlichkeit völlig überraschend pleite.

2010 übernahmen die jetzigen Gesellschafter, die ursprünglich aus der Pharmabranche stammten, von internationalen Finanzinvestoren. Seit Anfang 2012 ist das jetzige Management an Bord. Diese Kontinuität nach Jahren mit mehrmaligem Eigentümer- und Geschäftsführerwechsel und die gute Konjunktur für die Kunden aus der deutschen Automobilbranche halfen, eine beispiellose Modernisierung voranzutreiben. "Zuerst haben wir das Vertrauen der Kunden gewonnen, dann die Aufträge, und dazu haben wir jeweils investiert", beschreibt Peter Wienerroither die Entwicklung. Seit 2012 wird nach Jahren mit Verlusten wieder Geld verdient.

200 Millionen Euro investiert

Seit 2010 wurden 200 Millionen Euro in Erweiterungen und moderne Anlagen investiert. Gab es damals weniger als 20 Druckgussmaschinen, sind es heute 32, sagt Wienerroither. Und weil für weitere Anlagen im Stammwerk in Kirchdorf kein Platz mehr vorhanden ist, wird in Rohr – an der Gemeindegrenze zu Kremsmünster – eine neue Fabrik errichtet. Dort gibt es derzeit eine kleine Fertigung.

"Das ist für uns ein Meilenstein. Wir investieren 40 Millionen Euro in Infrastruktur und Technik. Der Standort ist unser strategischer Wachstumsstandort", berichtet Wienerroither, der gemeinsam mit dem Techniker Walter Mayer die Firmengruppe leitet.

Der Baubeginn erfolgt noch in diesem Jahr. Im Jänner 2019 sollen die ersten Druckgussanlagen in Betrieb gehen, skizziert Wienerroither das Projekt. Im Verlauf des nächsten Jahres werden die 40 zusätzlichen Arbeitskräfte eingeschult. Gebaut wird unter anderem eine Komponente für den Elektroantriebsstrang für BMW. "Wir rüsten uns für den Ausbau der Elektro-Mobilität, brauchen die zusätzlichen Kapazitäten aber auch, weil wir im angestammten Geschäft wachsen", so Wienerroither. TCG Unitech liefert diverse Alu- und Magnesiumdruckgussteile für die großen deutschen Autokonzerne. Auch Pumpensysteme werden hergestellt.

Der neue Standort – errichtet auf einem Grundstück des Stifts Kremsmünster – bietet Platz für bis zu vier Ausbaustufen. Wienerroither geht davon aus, dass im Vollausbau mehr als 200 Mitarbeiter dort tätig sein werden.

Mit derzeit mehr als 1000 Arbeitnehmern zählte die TCG-Unitech-Gruppe schon bisher zu den größten Arbeitgebern im Kremstal, das sind um 70 Prozent mehr als 2010. Der Umsatz wurde in diesem Zeitraum von 107 Millionen auf 220 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr mehr als verdoppelt.

