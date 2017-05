Szene1-Mitgründer startet mit neuer Firma durch

PASCHING. Auch Runtastic-Manager haben sich beteiligt.

Franz Tretter (l.), Florian Gschwandtner Bild:

"Hello Again" heißt die neue Firma von Franz Tretter. Der Mitgründer und Mehrheitseigentümer der Internet-Plattform Szene1 hat das Start-up im März gegründet. Es bietet maßgeschneiderte Apps zur digitalen Kundenbindung an. Unternehmen können über diese App einfach Kontakt zu ihren Kunden halten, diese informieren und Treuepunkte-Programme abwickeln.

"Wir haben uns schon dreieinhalb Jahre vor der offiziellen Gründung mit digitaler Kundenbindung beschäftigt und einige namhafte Kunden gewonnen", sagt Tretter: "Und in den vergangenen Monaten hatten wir eine massive Dynamik." Zu den Kunden gehören claro Geschirrspülmittel, Freistädter Bier, Haka Küchen und auch kleinere Firmen wie der Leberkas Pepi und Coiffeur Vogl.

Mit den Kunden vernetzen

Mehr als 100 Unternehmen nutzen bereits die App-Lösung, um eine "Kunden-Community" aufzubauen, wie Tretter es formuliert. Firmen können so auch strukturiert Kundendaten sammeln und damit zielgerichtet Marketing-Maßnahmen steuern. Neun Personen sind mittlerweile für "Hello Again" mit Sitz in Pasching und Niederlassung in Wien tätig.

An der neuen Firma beteiligt haben sich die vier Gründer der Fitness-App Runtastic, Florian Gschwandtner, René Giretzlehner, Christian Kaar und Alfred Luger. Sie halten über die Gesellschaft "8eyes" zwölf Prozent – genau so wie Hubert Tretter. Der Onkel des Firmengründers ist Unternehmensberater und war zuvor Manager bei Brau Union, Pago und Heineken. Franz Tretter und Mitarbeiter halten insgesamt 76 Prozent.

Die Gesellschafterstruktur bedeute eine perfekte Mischung aus Produkt-, Marketing-, Entwicklungs- und Management-Expertise, sagt Franz Tretter. Das Ziel sei, Europas führende digitale Kundenbindungs-Lösung zu werden. (az)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema