Studie: Linz zählt zu den kreativsten Städten Europas

LINZ. Oberösterreichs Landeshauptstadt zählt zu den kreativsten Städten in Europa. Das ergab eine Studie der EU-Kommission.

Stadträtin D. Lang-Mayerhofer, F. Lettner (Fretello), P. Jahoda (myAlfred), P. Bartos (Creative Region) Bild: Grünwald

Die OÖN berichteten. Gemessen nach der Wirtschaftsleistung lagen nur Paris, Kopenhagen, Amsterdam und Eindhoven vor Linz. Die Studienautoren verglichen 168 Städte miteinander. Kriterien waren etwa "kulturelle Dynamik", "Kreativwirtschaft" und "Rahmenbedingungen".

"Wissen und Kreativität sind ein Top-Wirtschaftstreiber für den Standort", sagte Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Linz sei ein Nährboden für Start-ups und Kreative. Diesen greife die Creative Region Linz & Upper Austria unter die Arme, so Lang-Mayerhofer. Land und Stadt halten je die Hälfte an der Creative Region. Geschäftsführer Patrick Bartos: "Die Dichte an Start-ups ist in Linz sehr hoch."

Zwei davon wagen erste Schritte: Philipp Jahoda hat myAlfred mitentwickelt, einen digitalen Helfer für die Terminplanung. Und Florian Lettner ist Gründer von Fretello – das ist ein persönlicher, virtueller Gitarrenlehrer fürs Handy. (rom)

