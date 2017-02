Start-Up aus Kremsmünster ließ Leo Hillinger abblitzen

KREMSMÜNSTER. Mit einem innovativen Trinksystem war die Firma "nuapua" aus Kremsmünster am Dienstagabend bei der Puls4-Show "2 Minuten 2 Millionen" zu Gast.

Gerhard Fuchs und Petra Haudum präsentierten nuapua. Bild: Gerry Frank | Puls4

Spannender hätte der Auftakt der vierten Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" (Dienstag, 20.15 Uhr, Puls4) kaum sein können: Gleich als erstes Unternehmen präsentierte sich "nuapua" aus Kremsmünster. Geschäftsführerin Petra Haudum und Produktdesigner Gerhard Fuchs stellten in zwei Minuten den sechs Investoren Hans Peter Haselsteiner, Leo Hillinger, Marie-Helene Ametsreiter, Michael Altrichter, Heinrich Prokop und Daniel Zech ihr patentiertes Kapselsystem, das Wasser mit natürlichem Geschmack versetzt, vor.

Das Unternehmen besteht seit dem Jahr 2009, bis jetzt wurden 1,8 Millionen Euro investiert. Der Vertrieb läuft hauptsächlich über den Online-Shop, aber auch bei 32 Einzelhändlern in fünf Bundesländern ist "nuapua" gelistet. 250.000 Euro für einen Unternehmensanteil von sieben Prozent forderten die beiden Oberösterreicher in der Show, die mit Spitzen von bis zu 220.000 Zuschauern und einem Marktanteil von zwölf Prozent eine der erfolgreichsten war. Das Geld hätte in einen schnellen Aufbau eines schlagkräftigeren Vertriebs gesteckt werden sollen.

"Ein unverschämtes Angebot"

Zwar gab es viele lobende Worte für die Jungunternehmer, für ein Investment hat es aber schlussendlich nicht gereicht. Wobei Top-Winzer Leo Hillinger durchaus Interesse gezeigt hätte. Er legte ein Gegenangebot, wollte für die Viertelmillion 20 Prozent der Firmenanteile. "Wie Hillinger selbst gesagt hat - wirklich ein unverschämtes Angebot", sagt Petra Haudum am Mittwoch im Gespräch mit nachrichten.at. "Das Angebot war weit unter unserer Firmenbewertung. Gegenüber den Investoren, die bereits bei uns an Bord sind, wäre das unfair gewesen", erklärt Haudum.

Das heimisch Start-Up ist aber trotzdem nicht in Gefahr. "Wir stehen finanziell auf sicheren Beinen, mit dem Geld hätten wir das Wachstum beschleunigen können", so Haudum. Umsonst war die Fahrt nach Wien und der Auftritt in der Show trotzdem nicht. Nicht nur Facebook gab es viel positive Resonanz. "Wir waren ja am Dienstag schon in Frühstücksfernsehen zu Gast. Um acht Uhr früh hatten wir bereits jenen Umsatz, den wir sonst an einem Tag machen, drinnen", sagt Haudum. Hinzu kamen viele Anfragen von Händlern.

Über nuapua: nuapua ist ein neuartiges Trinksystem, mit dem man sich selbst sein Wasser mit Geschmack versehen kann – ungesüßt, 100 Prozent natürlich und ohne Zusatzstoffe. Eine Kapsel, gefüllt mit Früchten, Kräutern und Gewürzen gibt die Aromen in eine mit Leitungswasser gefüllte patentierte Flasche ab. Sowohl die Flaschen als auch die Kapseln werden im oberösterreichischen Kremsmünster gefertigt und befüllt. Bis jetzt wurden 8.000 Trinksysteme und mehr als 200.000 Kapseln verkauft. Mehr Infos: www.nuapua.com

Waldinger hatte keinen Erfolg

Weniger erfolgreich lief der Abend für den zweiten Kandidaten aus Oberösterreich, Daniel Simader. Für sein Modelabel "Simsis Circus" wollte der Waldinger 200.000 Euro aufstellen. Dafür bot er eine Beteiligung von 15 Prozent. Für seine T-Shirts, auf denen Models aus unterschiedlichen Ländern in knappen landestypischen Outfits posieren, gab es mehr Häme als Investment. "Die haben einfach meine Idee nicht verstanden", analysierte der Oberösterreicher im Anschluss.

Die ganze Folge können Sie hier anschauen.

