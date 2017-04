Sports Direct sperrt Eybl-Filiale in der Plus City

PASCHING. Es ist die letzte Filiale der früheren Sport-Eybl/Sport-Experts-Gruppe, auf der noch das alte Firmenlogo prangt. Bis Juni gibt es die Sport-Eybl-Filiale in der PlusCity noch – dann wird zugesperrt. 61 Handelsangestellte verlieren den Job.

Seit 2013 gehört Sport Eybl zur britischen Sporthandelskette Sports Direct International (SDI). Und alle mehr als 40 Filialen wurden umbenannt – bis auf jene in der PlusCity. Dort war man vertraglich gebunden. Sie galt einst als Vorzeigefiliale der Sport Eybl/Sport Experts-Gruppe: Die über zwei Etagen angelegte Großfiliale in der PlusCity in Pasching. Legendär ist vor allem die Schuh- und Kletterwand.

Bei Umbenennung hätte der Chef der PlusCity, Ernst Kirchmayr, eine Handhabe gehabt, den ungeliebten Sportdiskonter aus dem Einkaufstempel zu komplimentieren. Denn der Wechsel des Geschäftsmodells weg von Marken und Beratung hin zu Diskont passe nicht zum „First Class Shopping“, mit dem die PlusCity wirbt. Mit dem Ausbau im Vorjahr hat Kirchmayr auf die Politik der kleinen Nadelstiche gesetzt: Eine große Intersport-Filiale und Marken-Stores wie Mammut und Jack Wolfskin haben der SDI-Tochter zusätzlich das Wasser abgegraben.

Jetzt kommt Europas am schnellsten wachsender Sportfachhändler nach Oberösterreich: die norwegische XXL Sports & Outdoor.

Der aktuelle Eigentümer Sports Direct hat Ende vergangener Woche die 61 Mitarbeiter in der Filiale davon informiert, dass Ende Juni zugesperrt wird. Das bestätigt Andreas Stangl, Geschäftsführer der GPA/djp in Oberösterreich den OÖNachrichten. Er fordert einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter. „Die Belegschaft kommt sonst nicht zu ihrem Recht.“

Die Frühwarnung an das Arbeitsmarktservice, dass es zu den Kündigungen kommen wird, werde gerade vorbereitet, ist zu hören. Die Unternehmenssprecherin von Sports Direct in Österreich sagte, dass es von Unternehmensseite keine Stellungnahme gebe.

Sonja Kowaleinen, die die Handelsangestellten für die Gewerkschaft betreut, sagt, einige Mitarbeiter seien von der im Jänner 2016 zugesperrten Sport-Experts-Filiale in Haid nach Pasching gewechselt. Sie sind nun zum zweiten Mal dabei, wenn „ihre“ Filiale zum letzten Mal den Rollbalken runterlässt.

Für Arbeitnehmer in geschützten Dienstverhältnissen (zum Beispiel im Mutterschutz) werde es das Angebot geben, in anderen Filialen unterzukommen. Der Großteil wird seine Arbeitsstelle verlieren. „Wir wissen noch nichts über den Zeitplan, ob über den 30. Juni hinaus noch Personal zum Räumen der Filiale benötigt wird“, sagt Kowaleinen.

Stangl fordert auch Ersatzarbeitsplätze für die älteren Mitarbeiter. Etwa eine Handvoll aus der Crew in der PlusCity ist schon lange dabei, für Ältere ist es erfahrungsgemäß schwierig, eine neue Beschäftigung zu finden.

Allerdings wird auch der neue Mieter Fachleute brauchen: Der norwegische Sportfachhändler XXL Sports & Outdoor wird die Großfläche übernehmen, teilte die PlusCity gestern Abend mit. Gestern wurden die letzten Details fixiert. Die Skandinavier haben ihren Markteintritt in Österreich im Vorjahr angekündigt. Für die ersten beiden Filialen in Wien, die im Herbst aufsperren, wird bereits Personal gesucht.

Die bisherige Sport-Eybl-Filiale wird offenbar massiv umgebaut, der Flagshipstore wird erst im Frühjahr 2018 eröffnet. PlusCity-Chef Ernst Kirchmayr: „Wir verstärken unsere Sportkompetenz.“

2013 - Übernahme: Nach zwei schwierigen Jahren suchte die Eigentümerfamilie von Sport Eybl/Experts einen Käufer für ihre Kette und fand ihn in der britischen SDI. Später stellte sich heraus, dass die Gruppe zum Verkaufszeitpunkt fast pleite war.

übernehmen die Briten auf den ersten Schlag, ein Jahr später zieht sich die Welser Gründerfamilie völlig zurück. 45 Millionen Euro Verlust machte Sportsdirect Austria im ersten vollen Geschäftsjahr 2014/15 bei 189 Millionen Umsatz.

