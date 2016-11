Smart-Home-Technologie für den sozialen Wohnbau

LINZ. WSG und Loxone integrieren 2017 Konzept für intelligentes Wohnen in Oberösterreich.

So sieht die Musterwohnung in der Grünen Mitte in Linz aus. Bild: Loxone

Eine Wohnung, die von selbst weiß, was zu tun ist. Das ist das gemeinsame Ziel des Linzer Wohnbauunternehmens WSG und der Firma Loxone aus Kollerschlag. Ab 2017 wird deshalb das Smart-Home-Konzept von Loxone in den sozialen Wohnbau integriert. 12.800 WSG-Kunden in Oberösterreich können dann die neue Technologie in ihrer Wohnung nutzen.

Das Smart-Home-Konzept der Mühlviertler gibt es schon seit sechs Jahren. Bisher wurde es aber nur in Neubauten integriert. Es besteht aus drei Faktoren: Licht, Heizung und Sicherheit. Statt Lichtschaltern oder Thermostaten gibt es entweder Schalter mit Berührungssensoren oder Fernbedienungen. Beispielsweise lässt sich im Bett das Licht in der gesamten Wohnung mit dreimaligem Tippen ausschalten. Mit anderen Kombinationen können Bewohner auch die Heizung zurückschalten oder die Alarmanlage aktivieren.

2800 Euro für den Einbau

Bei einem Server in der Größe einer Geldtasche, der ebenfalls in der Wohnung installiert ist, laufen alle Eingabesignale zusammen. Das System hat seinen Preis: Ab 2800 Euro wird es auf Wunsch in eine bestehende oder neue Wohnung eingebaut. Der Mieter kann die Technik dann selbst einstellen. Loxone-Geschäftsführer Martin Öller stellte das Konzept gestern, Dienstag, in einer neuen Wohnanlage der WSG in der Grünen Mitte in Linz vor. "Wir wollen das Leben der Bewohner einfacher machen. Es geht nicht um das, was technisch alles möglich ist. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Es geht um das, was einem persönlich weiterhilft." Ist der Bewohner nicht zu Hause, kann er das System per Handy oder Tablet bedienen.

"Die Automatisierung schreitet rasant voran, daran besteht kein Zweifel", begründete WSG-Geschäftsführer Stefan Hutter die Zusammenarbeit mit Loxone. Für WSG-Kunden gibt es die Möglichkeit, eine Musterwohnung mit dem Smart-Home-Konzept in der Grünen Mitte zu besichtigen und zu testen. Jene Bewohner, die bereits das System installiert haben, bekommen kostenlose Updates, versicherte Öller. (rom)

