"Sicher wie Bausparer": So wurde Imperial beworben

LINZ. Viele Anleger der nun insolventen Linzer Finanzgruppe kauften Anteile, um für die Pension vorzusorgen.

"Diese Veranlagung ist so sicher wie ein Bausparer." Das war einer der Sätze, mit denen Anteile an der Imperial Kapitalbeteiligung GmbH & Co KG verkauft wurden – besonders in den 1990er-Jahren. Darüber haben viele Anleger berichtet, die sich später wegen Problemen an die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) wandten, wie Christine Ackerl von der AK-Abteilung Konsumenteninformation erklärt.

Wie berichtet, haben sechs Firmen der Imperial-Gruppe vorigen Dienstag Insolvenz angemeldet. In Summe geht es um mehr als 100 Millionen Euro Schulden, davon 69 Millionen bei der besagten Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Hier sind rund 15.000 Anleger betroffen.

Produkte der Imperial-Gruppe seien ihres Wissens die ersten riskanten Veranlagungen gewesen, die etwa über Strukturvertriebe, teils bei Hausbesuchen, an die breite Masse verkauft worden seien, sagt Ackerl: "Sparen für die Pension war das Motto vieler Anleger."

Angesichts der Tatsache, dass Imperial in Immobilien investierte, geriet das Risiko in den Hintergrund. Im Zuge eines Verlustbeteiligungsmodells gab es für Investoren auch die Möglichkeit, Verluste steuerlich geltend zu machen.

Letztlich entwickelte sich die Veranlagung aber für viele Anleger nicht so wie geplant. Hunderte Betroffene meldeten sich im Laufe der Jahre allein bei den Konsumentenschützern in Oberösterreich.

Sechs Prozent Verzinsung

So lief etwa ein klassisches Investment für Kleinanleger laut Ackerl ab: Das Nominale eines Imperial-Anteils betrug 10.000 Schilling. In Aussicht gestellt wurden sechs Prozent Verzinsung, nach einer fünfjährigen Behaltefrist konnte man wieder verkaufen. Viele Anleger wussten aber nicht, dass gleichzeitig zwölf Prozent Kreditzinsen und 1995 Schilling Agio fällig wurden, wenn man die 10.000 Schilling nicht auf einmal einzahlen konnte. Imperial hat immer betont, dass eine eventuell mangelnde Aufklärung von den Wertpapier-Vermittlern oder Vermögensberatern zu verantworten sei.

Große Kritik üben die Konsumentenschützer an der Komplexität des Firmengeflechts und an Darlehenstransfers von der Imperial Kapitalbeteiligung GmbH & Co KG an ihre beiden Mutterfirmen. Weil diese Darlehen nicht mehr einbringlich waren, wurden die Imperial-Anleger von massiven Wertberichtigungen getroffen. Im Strafverfahren in den 2000er-Jahren wurde Firmengründer Faramarz Ettehadieh aber freigesprochen.

Die verbliebenen Anleger müssen nun auf weitere Informationen der Masseverwalter warten. 20 Prozent der Forderungen will Imperial in einem Sanierungsverfahren binnen zwei Jahren begleichen.

