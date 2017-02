Schwurgericht auf dem Prüfstand

LINZ. Laienjustiz: Acht Geschworene aus dem Volk entscheiden alleine über Schuld oder Unschuld und sind oft überfordert: Reformen sollen her, aber welche?

Praktiker kritisieren, dass Geschworenen-Urteile kaum überprüfbar sind. Bild: Weihbold

Litt Alen R. unter dem Einfluss einer Schizophrenie, also einer schweren psychischen Erkrankung, als er im Sommer 2015 mit seinem SUV durch die Grazer Innenstadt raste, wahllos Passanten niederfuhr und dabei drei Menschen getötet und Dutzende schwer verletzt haben soll? Oder handelte er als Herr über seine sieben Sinne wie ein zurechnungsfähiger, kaltblütiger Killer?

Die Geschworenen hatten es im Fall der Amokfahrt bei der Entscheidung über die Schuldfrage, die sie in solchen Fällen alleine ohne Unterstützung der Berufsrichter klären müssen, alles andere als einfach. Drei psychiatrische Gutachten lagen auf dem Tisch, gespickt mit rechtlichen und medizinischen Fachbegriffen. Die Expertisen der Fachärzte widersprachen sich sogar. "Glauben wir, dass er verrückt ist oder nicht?" Womöglich reduzieren viele Laien die komplexen Voraussetzungen des Paragraf 11 Strafgesetzbuch über die Zurechnungsfähigkeit auf so eine einfache Formel.

Laienrichter seien bei der Beurteilung schwieriger Fälle oft überfordert, hätten nicht das Wissen und die Routine eines Berufsrichters, wird immer wieder kritisiert. Justizminister Wolfgang Brandstetter hat für heuer Reformen angekündigt. Aktuelle und konkrete Vorschläge gibt es aber noch nicht. Wie die Schwurgerichtsbarkeit verändert werden soll, darüber scheiden sich die Geister. Das Meinungsspektrum reicht von der Abschaffung der Laienjustiz über eine Reform der Rechtsmittelverfahren bis hin zu Ideen, Geschworenengerichte nach deutschem Vorbild in "Große Strafkammern" umzuwandeln, in denen ähnlich wie bei Schöffensenaten Berufs- und Laienrichter gemeinsam über Schuld und Strafe urteilen. Eine Diskussion über die Abschaffung hält etwa der Linzer Rechtsanwalt Oliver Plöckinger von der Kanzlei SCWP für nicht zielführend. "Die Laiengerichtsbarkeit ist in der Bundesverfassung vorgesehen und durch das Erfordernis einer Zwei-Drittel-Mehrheit abgesichert." Es gehe daher darum, die Entscheidungen der Senate zu verbessern. Das große rechtspolitische Problem sei, dass es mangels einer Begründungspflicht für die Urteile keine Überprüfbarkeit der vorgenommenen Beweiswürdigung gebe, sagt Plöckinger.

Welche Indizien waren für die Geschworenen ausschlaggebend? Welchen Zeugen wurde Glauben geschenkt, welchen nicht? Das Urteil gibt darüber keine Auskunft. "Der Schuldspruch (bzw. Freispruch) gründet sich auf den Wahrspruch der Geschworenen", heißt es lapidar. Die Möglichkeit, Tatsachen-Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren beim Obersten Gerichtshof zu bekämpfen, sei nicht gegeben bzw. "empfindlich eingeschränkt", sagt Plöckinger. Dies gelte im Übrigen auch für Schöffen-Urteile. In Nichtigkeitsbeschwerden können grundsätzlich nur (grobe) Formfehler ins Treffen geführt werden, aber kaum inhaltliche Fall-Fragen.

OGH als "Tatsachengericht"?

Die politische Herausforderung sei daher, den OGH (bzw. die Oberlandesgerichte) als reine Rechtsinstanzen auch zu "Tatsachengerichten" umzuwandeln. Für "nicht vordringlich" hält der Wiener Rechtsanwalt Richard Soyer die Reform der Laienjustiz. Wichtiger sei die Reform des Haupt- und Rechtsmittelverfahrens. Ein Verfechter der Geschworenengerichte ist der Linzer Strafrechtsprofessor Alois Birklbauer. "Geschworene haben im Gegensatz zu Berufsrichtern keine Aktenkenntnis und können daher völlig unvoreingenommen an die Beurteilung der Schuldfrage gehen."

1 Kommentar (17279) · 03.02.2017 00:09 Uhr von haspe1· 03.02.2017 00:09 Uhr Wo wir gerade beim Prüfstand sind: Das Kreuz hat am Richtertisch gar nichts zu suchen und gehört entfernt! Antwort schreiben

