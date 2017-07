Schweinefleisch: Neue Marke aus Oberösterreich

LINZ / LUFTENBERG. Oberösterreich ist bei der Schweineproduktion mit 37 Prozent Anteil das stärkste Bundesland.

Schlederer (l.), Hiegelsberger, Doppelmair, Windbichler Bild: (Land OÖ/Pree)

Nun haben der Verband landwirtschaftlicher Veredelungsproduzenten (VLV) und der Handelskonzern Metro ein neues Markenprogramm entwickelt – das "Voralpen-Landschwein".

Geliefert wird von 130 Bauern, die zuvor Teil des bestehenden "Gustino"-Programms waren. Die Qualitätsansprüche und Auflagen in der Produktion sind hoch, die Preise um bis zu zehn Prozent pro Kilo höher. Bei einem Schnitzel wirke sich das nur mit rund zehn Cent aus, sagte VLV-Chef Johann Schlederer gestern, Montag, im Restaurant Luftenberger Hof, der das Markenfleisch schon anbietet. Das Ziel sei, in wenigen Jahren einen zweistelligen Marktanteil in der Gastronomie zu erreichen.

Agrarlandesrat Max Hiegelsberger sagte, dass für die Konsumenten Regionalität eines der wichtigsten Kriterien geworden sei. Metro-Linz-Geschäftsführer Dietmar Doppelmair: "Wir wollen österreichische Produzenten fördern, die in einem Umkreis von 100 Kilometern zum jeweiligen Metro-Großmarkt herstellen oder anbauen."

Küchenchef Walther Jäger, der den Luftenberger Hof gemeinsam mit Andreas Windbichler 2016 eröffnete, betonte die Qualität des "Voralpen-Landschweins" und dass Gäste bereit seien, einen fairen Preis dafür zu bezahlen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema