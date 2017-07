Schwarzmüller drückt bei Produktionsumbau aufs Tempo

FREINBERG. Lkw-Aufbauten-Hersteller reduziert heuer Kapazitäten, um schneller auf Fertigungslinien umrüsten zu können.

Chef seit Februar 2016: Roland Hartwig Bild:

Bisher wurden die Lkw-Aufbauten an einem Standplatz gefertigt. Wie angekündigt, stellt Schwarzmüller seine drei Werke auf Fließfertigung um. Das soll die Durchlaufzeit im Werk und damit die Lieferzeiten für die Kunden halbieren. Um während des laufenden Betriebs schneller die 14 Produktionslinien installieren zu können, reduzierte der Innviertler Aufbauten-Hersteller im ersten Halbjahr seine Kapazitäten.

Um 400 Lkw weniger als geplant wurden im ersten Halbjahr ausgerüstet, sagt Geschäftsführer Roland Hartwig. Damit wollte er das Tempo des Umbaus forcieren: "Damit können wir die Umbauzeit um ein halbes Jahr verkürzen und schneller vom angepeilten Zeitgewinn profitieren", sagt Hartwig. Ab dem dritten Quartal 2018 soll der 30 Millionen Euro teure Umbau voll laufen. Dann soll es die nach Kundenwunsch gebauten Fahrzeuge innerhalb von vier bis acht Wochen statt sechs bis zwölf Wochen geben, sagt Hartwig.

Im zweiten Halbjahr soll der Produktionsrückstand aufgeholt werden. Mit 9100 Fahrzeugen seien dann 200 mehr als im Vorjahr ausgeliefert, sagt der Chef, der zuvor für die Produktion verantwortlich war und seit dem Vorjahr am Ruder ist. Nicht in allen Betrieben lieferten Umstellungen auf Fließfertigung die erwarteten schnelleren Durchlaufzeiten. Dass das Konzept bei Schwarzmüller aufgeht, dafür hat Hartwig erste Anzeichen: Im tschechischen Werk werde bereits eine Liefertreue von 90 Prozent im neuen System erzielt. Im Stammwerk Hanzing in Freinberg wurden von der gleichen Mannschaft 40 Prozent mehr Schubbodenfahrzeuge gebaut.

Treiber für die raschere Produktionsumstellung ist der gute Auftragseingang. In Deutschland sei die Nachfrage so groß, dass das Land Österreich als wichtigsten Einzelmarkt 2017 überholen wird.

Ziel von Schwarzmüller ist es, bis 2020 10.000 Anhänger und Aufbauten pro Jahr auszuliefern. Dann soll der Umsatz bei 450 Millionen Euro liegen. Für das laufende Jahr sind 360 Millionen Euro angepeilt. Das sollte um fünf Prozent mehr als im Vorjahr sein.

In Österreich beschäftigt Schwarzmüller 1100 Mitarbeiter, dazu kommen 700 im Werk in Ungarn und 440 im Werk in Tschechien.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema