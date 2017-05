Schachinger erhält nach eineinhalb Jahren neuen Chef

HÖRSCHING. Logistik-Gruppe macht großen Schritt in der Sanierung und dreht Ergebnis ins Positive.

Die Logistik-Gruppe Schachinger steckt nach einem Verlustjahr 2015/16 in einem Restrukturierungsprozess – die OÖNachrichten berichteten. Jetzt verabschiedet sich der erst vor eineinhalb Jahren gestartete Benjamin Büscher als Geschäftsführer.

Ein Nachfolger soll noch im Mai feststehen. Büscher stehe bis Ende Juni noch zur Verfügung. Damit sei eine nahtlose Nachfolge und Übergabe gesichert, heißt es in einer Aussendung. Derzeit fänden finale Gespräche statt, heißt es auf Nachfrage.

Büscher wird in der Aussendung zitiert: "Wir haben das Unternehmen wieder in ruhige Fahrwasser gebracht" und verweist auf die stabilen Kundenbeziehungen. Zur Erklärung: Die Expansion mit diversen Branchenlogistik-Firmen war nicht in jedem Fall gewinnbringend. Jetzt kommt es zu Zusammenlegungen und Beteiligungs-Verkäufen.

Für die Beteiligungen in Tschechien ist bereits ein Käufer gefunden. Auch für die Agrarlogistik-Firma werden Verkaufsgespräche geführt, sagt ein Firmensprecher. Gerüchteweise ist immer wieder davon die Rede, dass bei einzelnen Gesellschaften eine Sanierung ohne Insolvenz nicht möglich sei. Dazu sagt der Firmensprecher: "Davon ist nicht auszugehen."

Zum Geschäft heißt es in der Mitteilung: Das Ergebnis wurde gedreht. Konkret sei das Ergebnis mit rund einer Million Euro positiv. Auch die Eigenkapitalquote "konnte substanziell erhöht werden". Diese betrage rund zehn Prozent. Beigetragen dazu haben aber nicht nur die operativen Firmen, sondern auch Beiträge der Eigentümerfamilie.

Büscher ist ursprünglich nicht als Sanierer gekommen. Die Sanierung vorangetrieben hat KTM-Manager Klaus Rinnerberger als Mitglied des Firmenbeirates.

