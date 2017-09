Saures für die süßen Rüben

LINZ. Bangen und Hoffen: Am 1. Oktober enden die EU-Zuckerquoten. Die Bauern produzieren erstmals ihre Rüben für den freien Markt.

"Wir sind optimistisch", sagt Franz Weinbergmair, der Obmann der Rübenbauerngenossenschaft. Bild: Weihbold

Die gut tausend oberösterreichischen Rübenbauern haben diese Woche ihre erste Ernte für den freien Zuckermarkt eingebracht. Erst in ein paar Monaten werden sie sehen, wie stark die Liberalisierung auf die Preise drücken wird. "Wir sind optimistisch, dass es nicht zu stark runtergeht", sagt der neue Obmann der oö. Rübenbauerngenossenschaft, Franz Weinbergmair aus Buchkirchen bei Wels.

Die Konsumenten würden so oder so kaum etwas spüren. "Schon 2006 hatten wir ja eine große Reform mit Zuckerpreissenkung. Denken Sie nach, ob damals bei den Konsumenten etwas angekommen ist", sagt der Nachfolger von Karl Zittmayr aus Enns, der heuer im Frühjahr die Bauernorganisation übernommen hat.

Alle produzieren wie wild

Solidarität bei den Rübenproduzenten sei wichtig, um die Marktöffnung zu überstehen. Die österreichische Rübenbauernvertretung hat ihren Anteil an der Agrana AG, dem großen Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern, schon 2014 auf zwölf Prozent aufgestockt, um mitreden zu können. Die Agrana betreibt die beiden letzten heimischen Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf (NÖ), hat aber neben der Raiffeisen-Gruppe als zweitem großen Eigentümer die deutsche Südzucker AG.

Alle EU-Zuckerkonzerne haben sich in den vergangenen Jahren intensiv auf den 1. Oktober 2017 vorbereitet, den Tag, an dem die EU-Zuckerquoten fallen werden. Ausländische Mitbewerber, vorne dabei die Südzucker, haben ihre Produktion massiv ausgeweitet und sind in den Vertriebsmärkten preisaggressiv unterwegs.

Konkurrenz ausschalten

Sie hoffen, Mitbewerber zum Aufgeben zu zwingen. Die großen EU-Länder haben ihre Rübenanbaufläche um 16 Prozent ausgeweitet, um 190.000 auf 1,6 Millionen Hektar.

Österreich hat insgesamt nur 44.000 Hektar und ein leichtes Minus. Die 6000 österreichischen Rübenbauern haben sich im heurigen Anbau ihren Markt mengenmäßig gesichert, indem sie von der Agrana Lieferverträge erhalten haben. Sie müssen Rüben für 400.000 Tonnen Zucker liefern. Das Unternehmen hätte eigentlich ein Viertel mehr angestrebt; die Produktion der einstigen "Königin der Ackerfrüchte" verliert aber wegen der ungewissen Rohstoffpreise seit Jahren an Attraktivität.

Völlig offen ist für die Bauern der Preis, weil er einerseits vom Zuckergehalt, vor allem aber vom Marktpreis abhängen wird, sagt Weinbergmair: "Wir sehen schon jetzt Dumpingangebote, vor allem aus Polen." Der Weltmarktpreis hat sich fast halbiert auf 340 Euro je Tonne. Damit wird für Brasilien und andere Großproduzenten der Export in die EU attraktiv, weil der Zoll nur rund 100 Euro beträgt.

"Sind schon oft gestorben"

Das, zusammen mit der Mehrproduktion in Europa, bringt für kleine Erzeuger wie Österreich Saures. Die Europäer verbrauchen im Jahr rund 20 Millionen Tonnen Zucker, erzeugt wurden zuletzt 18 Millionen; 2,5 Millionen wurden importiert. Den Konsumenten wird der Wettbewerb nicht viel bringen. 80 Prozent der Erzeugung gehen in die Industrie (Backwaren, Getränke etc.). Schon jetzt gibt es Aktionsangebote für das Kilo Zucker von 69 Cent.

Trotzdem dominiere die Hoffnung, sagt Martin Bäck, der Geschäftsführer der Rübenbauerngenossenschaft: "Der Rübenbau ist in Österreich wegen der internationalen Entwicklung schon oft gestorben. Noch ist Ertrag erzielbar. Wir brauchen ihn dringend, weil er hilft, bäuerliche Betriebe im Vollerwerb abzusichern."

Die süsse Welt

Weltzuckerproduktion in Millionen Tonnen (davon Rohr-/Rübenzucker):

1975: 82 (49/33)

1985: 99 (62/37)

1995: 124 (87/37)

2005: 146 (108/38)

2013: 178 (143/35)

Wichtigste Erzeugerländer: Brasilien 38, Indien 27, EU 18, Mittelamerika 14, China 13, Afrika 11, Thailand 11, Nordamerika 8, Rest 36 Mio.Tonnen.

Rübenernte Österreich/Oberösterreich in 1000 t:

2015 2830 / 370

2016: 3530 / 510

Anbau 2017: Österreich 6160 Betriebe, 42.800 Hektar

OÖ: 1012, 5500 Hektar

In Ostösterreich werden heuer wegen der Trockenheit nur 50 bis 60 Tonnen Rüben je Hektar erwartet, in Oberösterreich 85.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema