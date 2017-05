SLR Gießerei in Steyr streicht dritte Schicht

STEYR. Der Stahlguss-Betrieb SLR kämpft immer wieder mit Auftragsflauten. Mit Anfang Juli wird daher die dritte Schicht im Gießereibetrieb gestrichen.

Das kostet 18 Mitarbeitern den Job, wobei es zu zwölf Kündigungen durch den Arbeitgeber kommt. In sechs Fällen wurde das Arbeitsverhältnis einvernehmlich gelöst, bestätigt Geschäftsführer Thomas Bachmair entsprechende Gerüchte. Zuletzt waren 160 Mitarbeiter im Gusswerk beschäftigt. Der Vorsitzende des Arbeiterbetriebsrates, David Grafl, sagt, der Betriebsrat sei involviert und habe "flankierende Maßnahmen" erreicht. Weitere Personalreduktionen seien aus aktueller Sicht nicht vorgesehen, sagt Bachmair. Allerdings werde noch ein Dutzend Leasingkräfte an die Verleiher zurückgegeben.

Als Grund nennt Bachmair die immer stärker werdende Konkurrenz aus Billiglohnländern. In den vergangenen fünf Jahren gab es immer wieder Kurzarbeitsphasen in dem Traditionsbetrieb. Als Gegenmaßnahme ist aktuell eine Vertriebsoffensive vorgesehen, einige Projekte stünden vor dem Abschluss.

Der Umsatz sei in den vergangenen beiden Jahren stabil um die 40 Millionen Euro gelegen, die Ertragslage habe zuletzt gelitten. In Steyr waren in der SLR-Gruppe zuletzt 220 Mitarbeiter beschäftigt.

