S&T will deutschen Computerbauer Kontron von der Börse nehmen

LINZ / FRANKFURT / TAIPEH. Das im TecDax gelistete Linzer IT-Systemhaus S&T, das zum taiwanesischen Foxconn-Konzern gehört, will den börsennotierten deutschen Kleincomputer-Hersteller Kontron auf die eigene Deutschland-Tochter verschmelzen, die nicht an der Börse gelistet ist.

Hannes Niederhauser ist Vorstandsvorsitzender von S&T Bild: (OON)

Damit würde Kontron nach 17 Jahren von der Börse verschwinden. Darauf hätten sich die Vorstände der S&T Deutschland Holding AG und der Kontron heute geeinigt, teilte S&T mit.

Damit die Aktionäre von Kontron dann nicht auf Aktien von S&T Deutschland sitzenbleiben, die nicht an der Börse gehandelt werden, können sie diese zu 90 Prozent in Aktien der Linzer S&T AG tauschen. Die restlichen zehn Prozent würden in bar ausgezahlt. Alternativ bietet ihnen S&T die ganze Abfindung in bar.

Die Einzelheiten der Fusion sollen in den nächsten zwei Monaten ausgearbeitet werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. S&T war im Herbst um knapp 60 Millionen Euro mit 29,9 Prozent bei der angeschlagenen Kontron eingestiegen, blieb damit aber unter der 30-Prozent-Schwelle, die ein Pflichtangebot für alle Kontron-Aktien nach sich gezogen hätte. Das Geld für den Einstieg kam wiederum zum Großteil aus Taiwan. Dort sitzt eine Tochter des Apple-Zulieferers Foxconn mit dem Namen Ennoconn, die mit 29,4 Prozent an S&T beteiligt ist.

Ennoconn stellt wie Kontron "Embedded Computer" her, kleine Rechner, die in andere Geräte verbaut werden. Foxconn kann in dem Bereich günstig entwickeln und produzieren und setzt auf die breite Kundenbasis von Kontron. S&T war 2012 aus der Fusion der Wiener S&T mit der Linzer Quanmax entstanden. Das Unternehmen verkauft unter anderem Laptops der Marke Maxdata. Vorstandschef von S&T ist der ehemalige Kontron-Chef Hannes Niederhauser. Er rechnet damit, dass das Linzer Unternehmen auf Sicht ganz an die Taiwanesen fällt.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (406) · 15.02.2017 17:52 Uhr von BrainStorm· 15.02.2017 17:52 Uhr Ist doch gut, wenn sie es nicht nötig haben und die Börsepräsenz sich eben nicht so entwickelt hat, wie erwartet. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema