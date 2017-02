Rubble Master steigerte Umsatz stärker als erwartet

LINZ. Deutlicher als erwartet hat die Bauschuttrecycling-Firma Rubble Master ihren Umsatz im Vorjahr gesteigert.

Firmenchef Gerald Hanisch Bild: Werk

Das Linzer Unternehmen erwirtschaftete Erlöse in Höhe von 60 Millionen Euro, um 27 Prozent mehr als 2015. Bei der 25-Jahr-Feier Ende September war man, wie berichtet, noch von 55 Millionen Euro ausgegangen.

Rubble Master ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer bei mobilen Brechanlagen. Die Maschinen werden in Linz entwickelt und assembliert und in 100 Ländern verkauft. Mit den Anlagen können Ziegel-, Beton oder Asphaltreste und Bauschutt dem Recycling zugeführt werden. "Ein Viertel unseres Umsatzes entfällt bereits auf den nord- und südamerikanischen Markt. Dort sehen wir auch in Zukunft großes Wachstumspotenzial", sagt Gerald Hanisch, Gründer und Chef von Rubble Master. Die Exportquote beträgt 95 Prozent.

Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Vorjahr von 125 auf 135. Für heuer plant die Firma mit einem Umsatzanstieg auf 72 Millionen Euro.

