Rubble Master liefert Anlagen für Goldabbau in Australien

LINZ. Linzer Steinbrech-Spezialist steigert Umsatz und baut aus.

Bauschuttrecycling: Insgesamt 170 Maschinen verkauft Rubble Master heuer. Bild: RUBBLE MASTER HMH GmbH

"Auf dem internationalen Markt wird entschieden, ob wir erfolgreich sind", sagt Gerald Hanisch, Gründer und Chef der Linzer Bauschuttrecycling-Firma Rubble Master. Das Unternehmen hat mittlerweile eine Exportquote von 95 Prozent. Auch wenn in Österreich laufend von Krise die Rede sei: "Wir wachsen und expandieren", sagte Hanisch gestern, Freitag. Mehr als 300 Kunden und Händler aus aller Welt waren bei Rubble Master in Linz zu Gast.

Die Firma, die vor 25 Jahren gegründet wurde, ist laut Eigenangaben Weltmarktführer bei mobilen Brechanlagen. Die Maschinen werden in Linz entwickelt und assembliert in 100 Ländern verkauft. Mit den Anlagen können Ziegel-, Beton oder Asphaltreste und Bauschutt dem Recycling zugeführt werden.

Seit heuer hat Rubble Master zwei neue Vetriebspartner: in Singapur, mit dem Südostasien abgedeckt wird, und Australien. Die Vertreter der beiden Firmen, Michael Wong und Henry Neville, sagten gestern, dass man vor allem auf gutes Service baue. Potenzial ist vorhanden: In Singapur werden viele Gebäude schon nach 20 Jahren wieder abgerissen und neu errichtet. In Australien sind Rubble-Master-Anlagen aktuell bei innerstädtischen Projekten in Sydney und Melbourne im Einsatz. Zum ersten Mal wird eine Maschine aus Linz beim Goldabbau in Down Under eingesetzt. Die Kernmärkte sind aber nach wie vor Zentraleuropa und Nordamerika. Laut Finanzchef Günther Weissenberger wird Rubble Master seinen Umsatz heuer mit 135 Mitarbeitern um rund 13 Prozent auf 55 Millionen Euro steigern und 170 Anlagen ausliefern. "Wir dürften unser Ziel, 200 Maschinen im Jahr zu verkaufen, schon 2017, nicht erst 2020 erreichen", sagte Hanisch.

Wegen des Wachstums erweitert Rubble Master nächstes Jahr die Produktions- und Lagerflächen im Linzer Südpark um 40 Prozent. Investitionsvolumen: zwei Millionen Euro. Hanisch ist Haupteigentümer der Firma, die Industriellenfamilie Dorninger ist beteiligt. (az)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema