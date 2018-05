Rosenbauer verspricht Aktionären rosigere Zeiten

LINZ. Kritische Fragen bei der Hauptversammlung - Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Hutterer geht.

Nach dem schwachen Geschäftsjahr 2017 geht es für den Leondinger Feuerwehrausstatter Rosenbauer heuer wieder bergauf. Diese Tatsache stimmte gestern, Freitag, viele der 85 Aktionäre, die zur Hauptversammlung in das OÖNachrichten Forum in die Linzer Promenaden Galerien kamen, milde. Immerhin konnte das Vorstandsteam von einem Rekordauftragseingang von 970 Millionen Euro berichten. "Das lässt für heuer eine sehr gute Auslastung erwarten. Wir befürchten sogar, dass wir nicht alles bis zum Jahresende abarbeiten können", sagte Vorstandsvorsitzender Dieter Siegel.

Der Bilanzrückblick auf 2017 fiel jedoch düster aus. Das Ergebnis (Ebit) fiel von 47 auf 21,1 Millionen Euro, der Umsatz sank von 870,8 auf 847,6 Millionen Euro. Damit nicht genug, belasteten u. a. hohe Anlaufkosen und Abschreibungen beim italienischen Rosenbauer-Joint-Venture in Rovereto und ein nach zwei Jahren abgebrochenes Software-Projekt die Bilanz. Schlussendlich flog auch noch ein Betrugsfall bei der deutschen Tochter auf. Dieser dürfte sich über mehrere Jahre hingezogen haben und verursachte Rückstellungen in Höhe von 4,6 Millionen Euro.

"Wo waren all die Aufseher?"

"Wo waren die Wirtschaftsprüfer und all die anderen Aufseher", fragte ein Aktionär nach. "Es handelt sich um einen Betrug im Forderungsmanagement, der in der Gewinn- und Verlustrechnung und beim Cash-flow nicht auffiel. Das war schwer erkennbar", antwortete Siegel. Er könne keine 100- prozentig bestätigten Details dazu preisgeben, da die Untersuchungen laufen. Siegel: "Das wird uns noch einige Monate beanspruchen und, wenn möglich, werden Regressforderungen eingebracht."

Thema in der Debatte war auch das Sesselrücken in der Chefetage, das im Vorjahr binnen weniger Monate über die Bühne ging. Abgesehen von Siegel sind drei Vorstände neu. "Warum war das schlagartig notwendig?", fragte ein Aktionär. "Eine Veränderung war wichtig, um für künftige Herausforderungen, etwa in Richtung Kleinserien, gewappnet zu sein. Doch die Strukturen haben dem widersprochen. Es musste im Produktionsbereich umgebaut werden", erläuterte Siegel und nannte ein Beispiel: "Es ist wie bei einer Fußballmannschaft. Wenn’s nicht funktioniert, muss der Trainer ausgetauscht werden." Stolz mache ihn, dass 90 Prozent der Führungskräfte aus eigenen Reihen nachbesetzt wurden.

Schließlich hieß es Abschied nehmen vom Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Hutterer (70). Der einstige Trumpf-Geschäftsführer hat Rosenbauer 15 Jahre begleitet. Sein Ausscheiden begründet er nicht mit den turbulenten Veränderungen bei Rosenbauer. Vielmehr gehe er aus Altersgründen in Ruhestand. Palfinger-Vorstand Martin Zehnder wurde als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. (sail)

