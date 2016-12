Rosenbauer musste Personal abbauen - "Sind aber weit weg von einer Krise"

von reibungslos (5772) · 22.12.2016 12:14 Uhr



Außerdem fährt in letzter Zeit Mitbewerber Magirus-Lohr eine ziemlich aggressive Strategie und bricht damit sogar das Quasi-Monopol von Rosenbauer in Oberösterreich auf.



kann ich mir vorstellen denn ich hatte darüber gelesen ...

Außerdem sind die Saudis und co , die BESTE Kunden ," NEGER "

aufgrund des billigen Rohölpreis .

über 90 Milliarden Dollar Verlust hatte Saudi-Arabien und haben sie die kostenlosen Sozialleistungen im Lande gestrichen !