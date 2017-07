Ro-Ra: Großausbau nach gelungener Sanierung

SCHÖRFLING. Flugzeugzulieferer aus Schörfling investiert dank neuen Eigentümers bis 2022 bis zu 35 Millionen Euro.

Markus Kreisle hat die Produktion auf Vordermann gebracht. Bild: (sib)

2015 übernahm die Aero Product Invest aus Augsburg alle Anteile von Ro-Ra Aviation Systems in Schörfling. Jede Schraube haben die beiden Geschäftsführer Markus Kreisle und Helmut Weisenberger nach eigenen Angaben seither umgedreht.

Die Produktionskosten und Umrüstzeiten seien nach Automatisierungen massiv reduziert worden, das Unternehmen schreibe wieder schwarze Zahlen. Kernprodukt sind Stangen aus Aluminium, Spezialstahl oder Titan, die in Gepäckablagen zum Einsatz kommen. "Vor drei Jahren standen wir bei Rolls-Royce noch auf der Abschussliste. Heute sind wir strategischer Partner für diese Produkte", so Kreisle. Nach der Restrukturierung – Sanierung will es Kreisle nicht nennen – werden nun große Investitionspläne vorbereitet: 30 bis 35 Millionen Euro sollen laut Kreisle bis 2022 am Firmensitz in Schörfling investiert werden. Die Pläne liegen vor, gestartet werden soll mit den Baumaßnahmen 2019.

Ro-Ra profitiert davon, dass die Kundenbranche Luftfahrtindustrie stark wächst: Für die nächsten 20 Jahren gehen Experten davon aus, dass sich die Zahl der Flugzeuge verdoppelt. "Sie werden keine andere Industrie finden, die solche Wachstumsperspektiven bietet", sagt Kreisle.

Die Produktionssteigerungen seit 2015 seien in den bestehenden Hallen geschafft worden. Mehrfach seien Präzisionsbearbeitungsmaschinen dazu gekommen, was inzwischen zu einer echten Platznot führe. Kreisle verdeutlicht die Entwicklung des Unternehmens anhand der Umsatzzahlen: 2014 machte Ro-Ra 14,2 Millionen Euro Umsatz, 2016 waren es 35,3 Millionen, heuer sollen es 38 Millionen werden. Der Mitarbeiterstand steige von 120 (2014) auf 220 per Ende 2017.

In den vergangenen drei Jahren sei es gelungen, die Kundenbasis zu verbreitern – und damit die Abhängigkeit von FACC in Ried zu verringern, so Kreisle. Mit Neuentwicklungen habe man es geschafft, in der Struktur- und Fahrwerksteile-Zulieferung Fuß zu fassen. Jüngst sei ein Auftrag von Aero Vodochody aus Tschechien gewonnen worden, der Teilefertigung im Ausmaß mehrerer Millionen Euro bedeute.

