Rindfleisch: 20.000 Jungstiere gesucht

LINZ / WIEN. Mehr Qualitätsproduktion, weil es das AMA-Gütesiegel bald auch bei Rewe gibt.

Gütesiegel-Jungstiere sind gefragt. Bild: (LK)

Einige Jahre wurde diskutiert, nun haben es die Bauern-Vertreter geschafft: Nach der Spar-, der Unimarkt- und der Weiß-Gruppe nimmt auch der Rewe-Konzern Rindfleisch mit dem AMA-Gütesiegel in die Regale. Die Handelsketten Billa und Merkur werden es ab Anfang 2018 verkaufen.

Das heißt, es werden künftig rund 80.000 statt 60.000 Jungstiere im Jahr gebraucht, die unter den Auflagen des AMA-Gütesiegels gehalten und geschlachtet werden, um den Markt zu bedienen. Von den 20.000 zusätzlichen Tieren sollen etwa 10.000 aus Oberösterreich kommen, dem stärksten Bundesland in der Rindfleischproduktion. Man müsse in den kommenden Monaten weitere Bauern als Mäster für das AMA-Gütesiegel-Rind gewinnen, sagt Landwirtschaftskammer-Oberösterreich-Präsident Franz Reisecker. Man sei schon auf einem guten Weg, sagt Rinderbörse-Chef Rudolf Rogl. Derzeit gibt es 2400 Rinderbauern in Oberösterreich (von gesamt 13.900), die am AMA-Programm teilnehmen, das unter anderem österreichische Herkunft garantiert. Weitere 400 Betriebe wird es hier noch brauchen.

Preise ziehen heuer wieder an

Dass Rewe nun einsteige, sei auch den Konsumenten, die das Gütesiegel-Fleisch stark nachfragen, zu verdanken, sagt Reisecker. Laut Rogl machen sich die Bekanntheit des Qualitätsprogramms und die Lieferfähigkeit der Bauern bezahlt.

Die Rindfleischpreise erholen sich heuer. Beim Stier ist der Basispreis pro Kilo im Schnitt um drei Prozent auf aktuell 3,54 Euro gestiegen. Bei der Kuh zog der Preis um 13 Prozent auf 2,50 Euro an.

