Richter Pharma: Umsatz steigt über halbe Milliarde

WELS. Die Richter Pharma AG feiert 100-Jahre-Jubiläumbleibt. Das Welser Unternehmen auf Wachstumskurs.

Friedrich Pöcherstorfer (l.), Florian Fritsch, Roland Huemer Bild: Richter Pharma AG/APA-Fotoservice/Hartl

Heuer werde das Welser Familienunternehmen die Umsatzmarke von 500 Millionen Euro überspringen, kündigte Vorstandschef Roland Huemer gestern, Donnerstag, an. 2015 waren es 493 Millionen Euro (plus 18 Prozent). Die Zahl der Mitarbeiter ist heuer um 20 auf 419 gestiegen.

Während im Großhandel der Margendruck groß ist, treiben die Logistiktochter und die Eigenproduktion das Wachstum. Richter Pharma ist führend im Veterinärbereich und hat sich auf Schmerzmittel für Tiere spezialisiert. 50 Märkte werden bearbeitet, besonders in Europa und dem Mittleren Osten. Russland und Kanada kommen bald dazu. Richter Pharma wird in den nächsten Jahren "einen zweistelligen Millionenbetrag" in die Verdoppelung der Werkskapazitäten in Wels investieren. "Die Planungsphase hat mittlerweile begonnen", sagte Finanzvorstand Friedrich Pöcherstorfer.

Ein junges Marktsegment ist die "Verblisterung". Dabei werden Tabletten für Patienten mit Dauermedikation maschinell in Päckchen zusammengestellt. Seit August werden die Pflegeheime in Linz und damit 1200 Personen versorgt. "Pflegekräfte werden dadurch entlastet, Fehler vermieden", sagt Huemer.

Fritsch-Familie übernahm Firma

Gestern und heute wird bei Richter Pharma gefeiert: Vor 440 Jahren wurde die Adler-Apotheke am Welser Stadtplatz, aus der sich das Unternehmen entwickelt hat, erstmals urkundlich erwähnt. Vor 140 Jahren kaufte Carl Richter die Apotheke. Und vor rund 100 Jahren kam es zur Verbindung der Familie Richter mit der in der Mühlenbranche tätigen Familie Fritsch: Egon Fritsch heiratete Margarete Richter.

1949 übernahm deren Neffe Alfred Fritsch die Firma. Unter ihm und seinem Sohn, dem heutigen Haupteigentümer und Aufsichtsratschef Florian Fritsch, wurde expandiert. Als Erfolgsrezepte nennt dieser "Mut" und "nicht gierig sein". Gestern wurde auch die von der Agentur Rubicom erstellte Firmenchronik präsentiert und die Ausstellung "100 Jahre Richter-DNA" in der Zentrale eröffnet.

