Raststätten: Über das schwierige Geschäft an der Autobahn

SANKT VALENTIN/LOOSDORF. Probleme sind Auslastungsschwankungen, vermehrte Konkurrenz, lange Öffnungszeiten.

Die jüngste Großinvestition an einer heimischen Autobahn: der Neubau in Steinhäusl um 21 Millionen Euro. Bild: Landzeit

An den starken Reisetagen im Hochsommer herrscht Hochbetrieb an den Autobahn-Raststätten. Wolfgang Rosenberger, geschäftsführender Gesellschafter von Landzeit, sagt: "Die zehn stärksten Tage im Jahr bringen den 20-fachen Umsatz im Vergleich zu den zehn schwächsten Tagen im gleichen Haus an der Tauernautobahn."

Diese Bestandsaufnahme macht bereits deutlich, dass das Raststätten-Geschäft kein einfaches ist. Das bestätigt man beim Verpächter Asfinag. "Das ist schwer verdientes Geld."

Die Raststätten an den Autobahnen in Österreich haben mit mehreren Problemen zu kämpfen: Sie sind – wie andere Gastronomiebetriebe auch – mit den beschriebenen extremen Auslastungsschwankungen konfrontiert, müssen laut Pachtvertrag lange Öffnungszeiten anbieten, und stehen im Ruf, teuer zu sein.

Dazu kommt eine in den vergangenen Jahren verstärkte Konkurrenzsituation, weil auch die Autobahn-Tankstellen im Gastrobereich aufrüsten und sich Fastfood-Anbieter in der Nähe von Ausfahrten positionieren. Umsatzzuwächse seien vor diesem Hintergrund kaum zu erwirtschaften, erklären Insider.

Mehr Verkehr soll Plus bringen

Um die Vorherrschaft in dem Geschäft rittern zwei Betriebe, die einst gemeinsam agierten: Auf der einen Seite Landzeit mit 16 Restaurants, auf der anderen Seite Rosenberger mit 15 Raststätten. Dazu kommen in der Gruppe noch Tankstellen und weitere Aktivitäten. Beide geben ihre Umsätze mit jeweils 50 Millionen Euro an.

Wirtschaftlich sorgenfrei ist keiner der beiden. Das Familienunternehmen Landzeit hat nach dem Neubau des Restaurants in Steinhäusl mit in Summe mehr als 40 Millionen Euro hohe Verbindlichkeiten. Rosenberger hat sechs Verlustjahre hinter sich und will heuer erstmals eine schwarze Null schaffen. Beide glauben aber an die Zukunft: "Der Verkehr steigt. Das bedeutet ein Riesenpotenzial für unser Geschäft", sagt etwa Rosenberger-Geschäftsführer Thomas Wollner. Wolfgang Rosenberger von Landzeit sagt: "Unsere beste Zeit steht noch bevor."

Die beiden Platzhirschen agieren in dem schwierigen Geschäft mit unterschiedlichen Konzepten. Landzeit-Chef Rosenberger will mit Qualität punkten: jeweils eigene Kaffeerösterei, Fischräucherei und Backstube, dazu hochwertige Grundnahrungsmittel. "Die Nachfrage nach Qualität ist da. Ich kenne keinen Menschen, der gern schlecht essen geht." Sein Konzept habe dazu geführt, dass der Marktanteil im Restaurant an der Autobahn von 30 Prozent auf 45 Prozent gestiegen sei, sagt er.

Um die hohe Saisonalität in der Planung abbilden zu können, habe er Computerkassen mit Prognosefunktionen. "Wir liegen maximal um fünf bis zehn Prozent daneben. Nicht verwendete Lebensmittel werden aber weiterverarbeitet. Verschwendung könnten wir uns nicht leisten." Gegen das Vorurteil, Autobahnrestaurants seien zu teuer, wehrt er sich: "Wir haben für jede Brieftasche etwas."

Kooperation mit Burger King

Wollner ist seit Anfang 2015 Geschäftsführer von Rosenberger. Im Februar dieses Jahres hat er eine Kooperation mit Burger King bekannt gegeben. Damit will er dem gesellschaftlichen Trend in Richtung Fastfood entgegenkommen. Je nach Standort werde in den nächsten Jahren entweder komplett umgebaut oder der Burger-Anbieter integriert, sagt er im OÖN-Gespräch.

"Es geht darum, mehrere Gastrokonzepte an einem Ort anzubieten", so die Vision des Geschäftsführers. Dazu gehöre Fastfood, aber auch Sushi. Eigentümer von Rosenberger ist seit 2013 eine chinesische Investorenfamilie.

