Raiffeisen Ware Austria aus Wien soll das Lagerhaus OÖ. Mitte übernehmen

WELS. Funktionäre entschieden sich gegen eine Fusion mit dem Lagerhaus Traunviertel.

Die Lagerhaus-Zentrale in Wels Bild: (OÖN)

Es ist ein weitreichender Schritt: Erstmals soll sich die Raiffeisen Ware Austria (RWA) aus Wien an einem Lagerhaus in Oberösterreich beteiligen. Das haben der Vorstand und der Aufsichtsrat des Lagerhauses bei ihrer Sitzung am Dienstagabend beschlossen.

Die RWA ist die Dachgesellschaft der Lagerhäuser in Österreich. Ihre Eigentümer sind zu je 50 Prozent der BayWa-Konzern aus Bayern und die RWA-Genossenschaft, hinter der wiederum die 42 Lagerhausgenossenschaften stehen. Die Tochter RWA steigt nun also bei der Mutter Lagerhaus OÖ. Mitte ein.

Investitionen sind nötig

Notwendig wurde diese Richtungsentscheidung, weil das Lagerhaus mit Sitz in Wels, wie berichtet, ins Straucheln geraten war. Es braucht Investitionen in veraltete Standorte und das Kapital dafür.

Zuletzt blieben zwei Alternativen für das Lagerhaus OÖ. Mitte übrig – der RWA-Einstieg mit voraussichtlich 51 Prozent der Anteile und 50 Prozent der Stimmrechte oder eine Fusion mit dem Lagerhaus Traunviertel auf operativer Ebene. Die sechs Vorstands- und 17 Aufsichtsratsmitglieder votierten mehrheitlich für den RWA-Einstieg, der 2018 erfolgen soll. Das genaue Stimmergebnis wird nicht bekanntgegeben. Man habe sich lange und gründlich damit beschäftigt, sagt Obmann Georg Eckmair: "Vorstand und Aufsichtsrat stehen zu der Entscheidung." Bei einer außerordentlichen Generalversammlung braucht es noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit der 73 Delegierten.

Man werde nun "Detailgespräche aufnehmen", sagt RWA-Sprecherin Michaela Fritsch. Vorgesehen sei die Gründung einer Gesellschaft, in die das operative Geschäft eingebracht werde und die von der RWA mit Kapital ausgestattet werde.

Wie berichtet, sehen Befürworter die RWA-Übernahme als Chance für eine nachhaltige Sanierung. Gegner kritisieren das Abfließen von Eigentum aus Oberösterreich. Fritsch: "Vom Charakter her bleibt OÖ. Mitte ein eigenständiges Lagerhaus, das den Förderauftrag im Dienste der Landwirte erfüllt."

Das Lagerhaus Traunviertel dürfte sich nach dem Platzen der Fusion nach Alternativen umsehen.

