"Radikale Veränderung"

LINZ. Oberösterreichs Digitalisierungskraft ausbaufähig.

Die Automatisierung und Vernetzung durch leistungsfähigere Computersysteme bedeute eine "radikale Veränderung der Wirtschaft" , sagte der Autor und Digitalisierungsexperte Tim Cole bei seinem Besuch anlässlich der Veranstaltung Up-Date Wirtschaftsstandort OÖ im Rahmen des Mechatronik Forums am Mittwoch in Linz.

Oberösterreich strahle mit dem Ars Electronica Center zwar über seine Grenzen in die Welt hinaus und habe eine rege Start-up-Szene, doch es fehle häufig die Vernetzung von digitalen Systemen der Unternehmen untereinander und mit den Kunden. Es sei für Oberösterreichs kleinstrukturierte Wirtschaft wichtig, dass die Unternehmer regelmäßig das eigene Geschäftsmodell in Frage stellten und mit mehr Mut Projekte ausprobierten, so Cole, der im Lungau lebt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer wies als Werkzeug für die Digitalisierung auf den deutlich erhöhten Betrag von 100 Millionen Euro hin, den Oberösterreich für die nächsten fünf Jahre in schnelles Internet investieren werde.

