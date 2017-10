Produzenten schäumen über späte BASF-Reaktion

LINZ. Doch keine Krebsgefahr durch Schaumstoffe.

"ProNatura"- und "Joka Natur"-Matratzen sind zu 100 Prozent aus natürlichen Materialien und daher nicht von der chemischen Verunreinigung betroffen. Bild: Joka

Krisenmanagement war in den vergangenen Tagen bei den heimischen Erzeugern von Polstermöbeln und Sofas angesagt. Wie berichtet, hatte der Chemiekonzern BASF seine Kunden weltweit informiert, dass ein Grundstoff für die Schaumstoff- und Matratzenfertigung möglicherweise krebserregend sei. Bis die Entwarnung kam, dauerte es eine Woche. In vielen betroffenen Betrieben in Oberösterreich standen inzwischen die Maschinen still. Die Auslieferungen wurden gestoppt. In den Unternehmen ist nun die Empörung über die späte Reaktion groß. "Das war wie ein Keulenschlag für uns", sagt etwa Johann Kapsamer, Geschäftsführer des Schwanenstädter Unternehmens Joka. Er arbeite seit 35 Jahren in der Branche, aber so etwas habe er noch nicht erlebt.

Weil sich Joka auf keinen Kompromiss einlassen will, laufe eine Rückholaktion an: Rund hundert Produkte aus Österreich und der Schweiz würden zurückgerufen. Zudem gebe es einen Produktionsstopp, wobei "wir mit ProNatura und Joka-Natur zwei Produktlinien ohne Schaumstoff haben und von einer Verunreinigung ausgeschlossen sind". Der finanzielle Schaden ist laut Joka-Chef Kapsamer groß: "Wir prüfen jetzt rechtliche Schritte." (viel/sd)

