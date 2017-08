Priglinger-Gruppe plant für Ascendor neues Werk im Mühlviertel

NIEDERWALDKIRCHEN. Lifthersteller baut Anlagen für Formel 1 und die Fußball-WM – In der Gruppe sollen jährlich 50 Mitarbeiter aufgenommen werden.

Josef Priglinger will kräftig investieren. Bild: OÖN

Vor zehn Jahren wurde der Liftanlagenhersteller Ascendor mit Sitz in Niederwaldkirchen gegründet. Im Jubiläumsjahr gibt es einige Veränderungen im Unternehmen, das zur Mühlviertler Priglinger-Gruppe gehört.

Wie berichtet, übernahm Ascendor im März den Liftbauer servelift aus Ulrichsberg. Nun kündigt Geschäftsführer Josef Priglinger im Gespräch mit den OÖNachrichten an, ein neues Werk in Drautendorf zu errichten. "Ein geeignetes Gelände dafür haben wir bereits gekauft", sagt Priglinger. Der Grund für die Expansion sei die enorme Nachfrage auf dem Markt. Im Vorjahr verkaufte Ascendor 650 Lifte, heuer sollen es 1000 sein. Ascendor baut Plattformlifte für Treppen für den Innenbereich eines Hauses und Kabinenaufzüge für innen und außen.

Zu den Kunden zählen sowohl Private als auch Firmen. Priglinger hat unter anderen Aufträge von Red Bull, KTM und dem russischen Staat. Für den Energydrink-Hersteller und den Motorradbauer liefert Ascendor Liftanlagen für seitliche Eingänge von Lkw-Anhängern. Das soll Rollstuhlfahrern wie etwa KTM-Motorsportchef Pit Beirer bei der Beförderung helfen. In Russland stattet das Mühlviertler Unternehmen fünf Außenzugänge des Moskauer Luschniki-Stadions für die Fußball-WM im kommenden Jahr aus.

50 Millionen Euro Investitionen

Bei Ascendor sind derzeit 65 Mitarbeiter beschäftigt. In der Gruppe, zu der auch Biohort (Gartenhäuser, Geräteschränke) zählt, arbeiten etwa 300 Beschäftigte. Geht es nach Priglinger, ist der Plafond noch nicht erreicht. "Wir haben jedes Jahr 20 Prozent Umsatzwachstum. Das bedeutet, dass wir jährlich 50 neue Mitarbeiter aufnehmen müssen, um die Kapazitäten zu stemmen." In den kommenden fünf Jahren will Priglinger 50 Millionen Euro investieren.

Biohort setzte im Vorjahr inklusive Online-Shop 47,4 Millionen Euro um. Heuer sollen es zehn Millionen mehr sein. Bei Ascendor betrug der Umsatz zuletzt knapp sechs Millionen Euro, für 2017 strebt Priglinger – servelift miteingerechnet – Erlöse in der Höhe von 8,5 Millionen Euro an. Wobei der Geschäftsführer noch Wachstumschancen sieht: "Läuft alles gut, kann das ein Unternehmen mit 1000 Leuten werden. Die Konkurrenz ist überschaubar."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema