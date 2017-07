Postbus ist bei Linienvergaben im Oberen Mühlviertel der große Verlierer

LINZ. Dienststelle in Rohrbach mit 31 Fahrern vor Aus – acht Linienbündel vor Neuvergabe.

Aus der Zeit der Direktvergaben hat der Postbus traditionell einen hohen Marktanteil bei den Linienbussen. (Weihbold) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wenig erfolgreich war die jüngste Ausschreibung von Buslinien im Oberen Mühlviertel für den Postbus. Die ÖBB-Tochter hat womöglich alle acht ausgeschriebenen Linienbündel verloren. Denn der Zentralbetriebsratsobmann des Postbusses, Robert Wurm, beklagt in einer Aussendung, dass der Postbus die Dienststelle Rohrbach mit 31 Arbeitsplätzen auflassen müsse.

Die Namen der Gewinner wurden bis gestern, Mitternacht, streng gehütet, weil zu diesem Zeitpunkt ein Stillhalteabkommen aller Beteiligten auslief. Soweit durchgesickert ist, hat die Welser Sabtours wahrscheinlich vier Linien gewonnen, zumindest eine geht an Leitner Linien mit Firmensitz in Linz. Beide Betriebe sind bereits länger im Linien- und Schichtbus-Dienst tätig.

Zu große Preisdifferenz

Die Vergabe des größten Einzelloses, das von 14 Bussen bedient wird, und eine weitere Linie dürften vertieft geprüft werden. Dazu kommt es, wenn das Angebot des Bestbieters weit vor dem Nächstbieter liegt. Und auch bei den restlichen Vergaben sei in mehreren Fällen davon auszugehen, dass diese beeinsprucht werden, ist zu hören. Beeinspruchen darf jeder Unterlegene, der für dieses Los angeboten hat. Für einzelne Lose soll es bis zu zwölf Angebote gegeben haben – auch aus Deutschland.

Der Geschäftsführer des OÖ. Verkehrsverbunds, Herbert Kubasta, wollte inhaltlich vor dem Auslaufen der Stillhaltefristen nichts sagen. Die neuen Betreiber starten im Dezember 2018. "Wir sind in dem Fall sehr früh dran, weil wir laufend neue Ausschreibungen vornehmen und das auch intern bewältigen müssen." Wurm beklagt, dass "vermutlich keinerlei Kriterien wie das Einhalten des Kollektivvertrages, die Qualität der Busse oder das Einhalten des Fahrplans gewertet würden", weil der Billigstbieter zum Zug komme.

Dagegen wehren sich private Busbetreiber. Sabtours-Geschäftsführer Walter Stöttinger vertritt die Linienbus-Betreiber in der Wirtschaftskammer. Er sagt: "Es werden die Anforderungen im Detail formuliert. Wir halten selbstverständlich alle Kriterien ein und können mit dem Postbus mit." Zum Verfahren selbst wollte auch er nichts sagen.

In Oberösterreich ist zudem gestern ein politischer Streit wieder aufgeflammt. Die SP will, dass EU-konform direkt vergeben wird, und beklagt, dass Verkehrslandesrat Günther Steinkellner nach dem Billigstbieterprinzip ausschreiben lasse, so Verkehrssprecher Erich Rippl. Steinkellner lässt das nicht auf sich sitzen und kontert, seit 2012 werde ausnahmslos nach dem Bestbieterprinzip ausgeschrieben. Auch wurde das Verhältnis von Preis zu Qualität in den zuletzt begonnenen Vergabeverfahren von 90 (Preis) zu 10 (Qualität) auf 80 zu 20 verändert.

Das Prinzip

Bis 2021 schreibt der OÖ Verkehrsverbund aufgrund einer EU-Verordnung alle Buslinien europaweit neu aus. Das führt dazu, dass der Postbus, der dank der vorherigen Direktvergabe mit einem Marktanteil von fast 90 Prozent gestartet war, nun immer wieder Linien verliert. Damit wechseln häufig auch die Busfahrer den Arbeitgeber. Mit der Einschränkung, dass beim Postbus rund 50 Prozent der Fahrer beamtet sind. Die wechseln die Linie.

