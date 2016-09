Positionskampf vor der Metaller-Herbstlohnrunde

WIEN/LINZ. Sinkende Beschäftigung in Firmen, ÖGB sieht bessere Konjunktur.

Metaller verhandeln in Etappen. (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Ausgezeichnete Vor-aussetzungen für eine ordentliche Erhöhung der Löhne und Gehälter" sehen die beiden Verhandlungsleiter der Gewerkschaft, Rainer Wimmer (Pro-Ge) und Rudi Wagner (GPA-djp), vor der am Montag startenden Herbstlohnrunde. Das Wirtschaftswachstum habe 2016 wieder Fahrt aufgenommen, die Produktivität sei gestiegen und die Inflation weiter niedrig. Laut Gewerkschaft lag diese seit dem Abschluss im Vorjahr bei 0,8 Prozent. Das Wirtschaftswachstum sollte heuer und 2017 bei 1,7 Prozent liegen – laut Wifo.

Am 26. September, um elf Uhr, übergeben die Gewerkschaften ihr Forderungsprogramm für die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie für insgesamt 185.000 Beschäftigte. Mit dem größten Teilverband, dem Fachverband der Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI), wird am gleichen Tag verhandelt.

Der FMMI präsentiert heute, Mittwoch, aktuelle Daten zu Wettbewerbsfähigkeit, Produktion, Auftragslage und Marktentwicklungen. Zuletzt hatte der Branchenverband mit 118.000 Mitarbeitern in 1200 Betrieben auf "Stagnation in allen Bereichen" hingewiesen. Die Branche verzeichne kein Wachstum, die Beschäftigung sei schon das zweite Jahr rückläufig, die Lohnstückkosten stiegen mit einem Plus von 16 Prozent seit 2008 schneller als bei den Mitbewerbern.

Im Vorjahr gab es ein Plus von 1,5 Prozent bei den Ist- und bei den KV-Mindestgehältern, bei einer Inflation von 0,9 Prozent.

In Linz haben sich gestern Industriellenvereinigungspräsident Georg Kapsch und der oberösterreichische Arbeiterkammerpräsident und ÖGB-Chef Johann Kalliauer geäußert. Kapsch sagt, er habe selbst als Chefverhandler Zurufe von außen nicht gewollt. Er spricht sich aber für einen "maßvollen Abschluss aus". Dass die Reallöhne über die vergangenen Jahre gesunken seien, sei nicht den Lohnabschlüssen geschuldet, sondern der kalten Progression. Das sei Sache der Regierung, nicht der Lohnverhandler.

Kalliauer sprach sich hingegen für einen kräftigen Kaufkraftimpuls aus. "Wir dürfen nicht die Effekte der Steuerreform durch schwache Lohnabschlüsse verpuffen lassen." (hn/sib)

Bedeutung des KV

Für 98 Prozent der heimischen Beschäftigungsverhältnisse gilt einer der 850 Kollektivverträge (KV). Das ist ein europäischer Spitzenwert, sagt Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer, in Deutschland sind es 62 Prozent. Er warnt davor, KVs zurückzudrängen und durch betriebliche Vereinbarungen zu ersetzen. Das würde die Löhne nach unten ziehen, innerhalb einer Branche käme es zu Wettbewerbsverzerrungen, ebenso wie zu zeitraubenden Konflikten.

