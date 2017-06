PlusCity-Chef will Star-Architekten für den Schillerpark

Man kann über Kirchmayr denken was man will.



Aber:

Bei allem was er und seine Mitarbeiter umsetzen, ist immer ein sehr gutes, vorausschauendes und zukunftsweisendes Konzept die Basis seiner Projekte.



Kein kurzfristiges 0815 hudriwudri....



Und eben genau deswegen, sind sie so erfolgreich.



Im Anbetracht der Bedeutung des Standortes Schillerplatz, kann man nur die Daumen drücken, dass hier etwas gelingt, was Linz nach vorne bringt!