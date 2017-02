Pierer steigt bei Athos Immobilien aus - Prominente Investoren übernehmen

LINZ. Der KTM-Chef verkauft sein Aktienpaket an die Linzer Vermögensverwaltung WSS.

Die Athos-Zentrale in Linz Bild:

Es ist ein ansehnliches Körberlgeld, das KTM-Chef Stefan Pierer mit seinem Investment bei der Immobilienfirma Athos gemacht hat. Als er beim Linzer Unternehmen eingestiegen ist, kostete die Aktie rund 30 Euro. Diese Woche hat er seine 244.500 Aktien zu einem Kurs von 42 Euro wieder verkauft. Übernommen hat das Paket im Wert von 10,3 Millionen Euro die Linzer Vermögensverwaltung WSS, die im Auftrag von gut hundert Kunden gehandelt hat.

Hinter der Vermögensverwaltung WSS steht eine Gruppe "altgedienter Banker", wie Sprecher und Portfolio-Manager Manfred Pammer sagt. Am Unternehmen beteiligt ist aber auch Figurella-Chefin Rosa Cech, in deren Haus die WSS derzeit ihr Büro hat.

Pammer selbst war 28 Jahre lang für die VKB-Bank tätig und für diese auch lange Zeit im Athos-Aufsichtsrat. Denn die VKB-Bank ist neben der OÖ. Versicherung Kernaktionär von Athos. Mit rund 50 Prozent hat seit dieser Woche aber die WSS das größte Aktienpaket. Darin eingerechnet sind auch jene knapp neun Prozent, die der Linzer Unternehmer Jochen Dickinger hält. "Ich fühle mich jetzt sehr wohl mit diesem Anteil und werde die Geschäftsentwicklung von Athos weiter verfolgen", sagt der Mitgründer des Sportwetten-Anbieters bet-at-home. Dickinger sitzt ebenso im Aufsichtsrat von Athos wie der Papierindustrielle Christian Trierenberg. Sie sind gemeinsam mit Pierer nach dem Ausstieg der Wiener Kirchenbank Schelhammer & Schattera sowie der Diözese Linz vor rund drei Jahren zum Zug gekommen.

Bieterrennen um Athos

Dem nun erfolgten Verkauf vorhergegangen war ein Bieterrennen um die im dritten Marktsegment der Wiener Börse notierte Immobilienfirma. Sowohl Pierer als auch Dickinger wollten ihre Anteile aufstocken. Pierer wollte die Mehrheit der Anteile und bot 40 Euro je Aktie. Dickinger ging mit 42 Euro darüber. Doch beide bissen auf Granit. Daraufhin beschloss Pierer zu verkaufen. "Ich wollte dem Unternehmen nicht schaden", sagt der KTM-Chef im OÖN-Gespräch. Pierers Ziel sei der Börsenrückzug von Athos gewesen. "Das war aber nicht im Interesse der Mehrheit. Jetzt haben wir eine gute, faire Lösung gefunden." Dickinger sieht dies ähnlich: "Bei den jüngsten Transaktionen hat es keine Verlierer gegeben."

Dass sich die vergleichsweise kleine Immobilienfirma Athos mit 38 Objekten und einer Nutzfläche von 67.000 Quadratmetern so großer Beliebtheit erfreut, liegt an ihrer Ausrichtung. Athos stehe für Kontinuität, verfolge strenge Bilanzierungsregeln und liefere stabile Cash-flows, sagt WSS-Sprecher Pammer. Die Aufteilung des Portfolios mit mehr als 50 Prozent Wohnungsanteil sei interessant. "In Summe ist Athos eine gute Antwort auf das derzeitige Zinsumfeld", so Pammer.

Auch der Welser Industrielle Pierer wird weiter in Immobilien investieren. "Aber ich bleibe rund um meinen Kirchturm."

