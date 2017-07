Pierer greift nach der nächsten Firma

WELS/AALEN. Der Welser Industrielle will den deutschen Autozulieferer SHW mit 1300 Mitarbeitern übernehmen, stößt aber auf Widerstand.

Stefan Pierer, KTM-Chef und Welser Industrieller, zu den Widerständen seitens des SHW- Managements Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Motorradmarken KTM und Husqvarna, die Leichtbaufirma WP und der Rennsport-Spezialist Pankl gehören zum Firmenreich des Stefan Pierer mit gut 5000 Beschäftigten. Geht es nach dem Welser Industriellen, erhält die Fahrzeuggruppe bald Neuzugang. Pierer will den deutschen Autozulieferer SHW mit 1300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt 406 Millionen Euro übernehmen. Beim SHW-Management stößt er dabei auf Widerstand.

Mitte Juni hat der Unternehmer mit seiner Pierer Industrie AG, einer Schwesterfirma der KTM Industries AG, knapp 19 Prozent der börsennotierten SHW-Gruppe mit Zentrale in Aalen in Baden-Württemberg erworben. Das frühere Landesunternehmen (siehe Kasten) ist zu 100 Prozent in Streubesitz und ausschließlich in Händen von Finanzinvestoren. "Das Unternehmen hat einen sehr guten Kern, aber es fehlt ihm die industrielle Führung", sagt Stefan Pierer. Gestern, Dienstag, hat er ein öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der SHW AG gestellt.

Pierer bietet 35 Euro je Aktie. Das sind um rund zehn Prozent mehr als der Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate. Analysten sahen für die SHW-Aktie zuletzt ein Kursziel von 28 bis 30 Euro. Der Vorstand der SHW-Gruppe hat aber bereits mitgeteilt, dass er den angekündigten Angebotspreis für nicht angemessen hält. Dieser spiegle nicht die künftige positive Entwicklung des Unternehmens, heißt es in einer Stellungnahme.

Konzernumsatz rückläufig

SHW produziert mit 1300 Mitarbeitern Pumpen, Motorkomponenten und Bremsscheiben. Zu den Kunden zählen Auto- und Nutzfahrzeughersteller sowie Land- und Baumaschinenerzeuger. Der SHW-Konzernumsatz ist im Vorjahr allerdings um 12 Prozent auf 406 Millionen Euro gesunken, bei einer Ebitda-Marge von zehn Prozent. Der Vorstand verweist in seiner Stellungnahme darauf, dass die Weichen für einen erheblichen Umsatz- und Ertragsschub ab 2018 gestellt worden seien. Man habe Maßnahmen zur Verbesserung der Betriebsleistung eingeleitet. 30 Millionen Euro würden in die Internationalisierung der Pumpenaktivitäten investiert.

Pierer, der den SHW-Vorstand am Freitag treffen wird, sieht den Widerstand gelassen. "Aus dem Rennsport habe ich vor allem eines gelernt: Geduld." Der Einstieg sei ein erster Schritt. Und ein typischer Pierer-Zusatz: "In eigentümerlosen Unternehmen vertauscht das Management gerne die Rollen und nimmt die Position des Eigentümers ein. Das ist gut gemeint."

Tesla stornierte Auftrag

Zu Jahresbeginn kam SHW in die Schlagzeilen, weil Tesla einen Großauftrag über 100 Millionen Euro stornierte. Als Grund nannte der US-Elektropionier Qualitätsprobleme. Hinter vorgehaltener Hand wurde über politische Motive spekuliert, weil der Tesla-Rückzug rund um den Amtsantritt von Donald Trump erfolgte.

Eines der ältesten Industrieunternehmen

Die Schwäbischen Hüttenwerke (SHW) wurden 1365 gegründet und zählen damit zu den ältesten Industriebetrieben Deutschlands.

Lange Zeit war das Unternehmen zur Hälfte im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Die andere Hälfte gehörte dem Lkw-Hersteller MAN. 2005 zog sich die Firmengruppe zunächst aus den Gießereiaktivitäten und dem Walzengeschäft für Papiermaschinen zurück und konzentrierte sich ausschließlich auf das Autozuliefergeschäft.

Im selben Jahr erfolgte der Eigentümerwechsel, weil MAN die SHW-Beteiligung auf die Verkaufsliste setzte. Der Magna-Konzern des Austro-Kanadiers Frank Stronach galt als Favorit für den Kauf. Den Zuschlag des Landes Baden-Württemberg erhielt dann aber der deutsche Finanzinvestor Nordwind. Der Fonds brachte SHW im Sommer 2011 an die Börse.

