Papiererzeuger Smurfit Kappa hat ab Jänner neuen Vorstand

NETTINGSDORF. Günther Hochrathner (55) ist ab 1. Jänner 2017 Alleinvorstand des Papiererzeugers Smurfit Kappa Nettingsdorf (Bezirk Linz-Land).

Bild: Smurfit Kappa Nettingsdorfer

Sein Vorgänger Reinhard Reiter (59) wird CEO des Virgin Fibre Clusters der Gruppe, Ferdinand Fuhrmann (66), der diese Position innehatte, geht in Pension, wie das Unternehmen in einer Presseaussendung am Montag mitteilte.

Der Maschinenbauer und Wirtschaftswissenschafter Hochrathner ist seit 1982 in leitenden Positionen in Nettingsdorf tätig, seit 2009 als Technischer Direktor. Als Vorstand ist er für 360 Mitarbeiter, davon 17 Lehrlinge, und eine Jahresproduktion von rund 450.000 Tonnen Wellpapperohpapier verantwortlich. 2015 setzte Smurfit Kappa Nettingsdorf mit 360 Mitarbeitern 249 Millionen Euro um, bei einem Gewinn von 62 Millionen Euro. Weltweit hat die Gruppe 45.000 Mitarbeiter, 370 Produktionsstätten in 34 Ländern und einen Gruppenumsatz von 8,1 Milliarden Euro im Jahr 2015.

