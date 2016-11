Online-Landkarte zur Integration von Ausländern

LINZ. Als erstes Bundesland hat Oberösterreich eine übersichtliche Online-Zusammenschau über sämtliche Angebote für Asylwerber, Asylberechtigte und Migranten erstellt.

Bild: screenshot

Diese Internet-Plattform (www.wegweiser-integration-arbeit.at) soll helfen, die "zweite und noch größere Hürde für Asylwerber nach der Quartiersuche, die Integration" zu überwinden, sagte Landesrat Rudi Anschober. AMS-Chef Gerhard Straßer, der das Projekt mitfinanziert, sieht darin die Chance, die Asylwerber schnell zu qualifizieren, damit die Arbeitslosenzahlen hier nicht ansteigen und keine Konkurrenz zu (ansässigen) Hilfsarbeitern entstehe.

Die Informationen zu Deutschkursen, Arbeitsmarkt, Anlaufstellen für rechtliche Informationen auf dem Portal sind auf einer Landkarte verlinkt und in acht Sprachen verfasst. Sowohl für Migranten selbst als auch für Gemeinden oder Menschen in der Flüchtlingsbetreuung soll die Online-Landkarte wichtige Orientierungshilfe sein. Es kann nach Zielgruppen gesucht werden. Lesen Sie mehr dazu am Samstag in den KarriereNachrichten. (uru)

