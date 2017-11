Obwohl ein Verkaufstag fehlt, startet Weihnachtsgeschäft voll Optimismus

LINZ. Geschäfte sind heuer am 24. Dezember geschlossen – Weihnachtsmärkte öffnen morgen

Viele Menschen haben sich schon in den Weihnachtseinkauf gestürzt, berichten Linzer Kaufleute. Bild: Volker Weihbold

In vielen Orten öffnen schon kommendes Wochenende die Advent- und Weihnachtsmärkte. Der Handel erhofft sich davon Impulse für den Weihnachtseinkauf, der heuer offiziell wegen des ersten Adventsonntags am 3. Dezember sehr spät startet. Trotzdem seien die Unternehmer wegen der allgemeinen Wirtschaftslage sehr hoffnungsvoll gestimmt, sagt Christian Kutsam, der Obmann der Sparte Handel in der OÖ. Wirtschaftskammer: "Die meisten Konsumenten machen ohnehin erst im Dezember ihre Geschenkskäufe. Da haben dann auch alle das Weihnachtsgeld zur Verfügung."

Auch der Umstand, dass heuer ein wichtiger Einkaufstag wegfalle, weil der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, werde kompensiert werden können. "Die Markterhebung der KMU Forschung Austria hat ergeben, dass die Menschen heuer eine Spur mehr als im Vorjahr einkaufen werden", sagt Kutsam. Und 2016 sei der Dezember ausgezeichnet gelaufen. Es gab damals im österreichischen Einzelhandel ein Umsatzplus von mehr als drei Prozent.

Zahl der Märkte steigt

Obwohl erst am 2. Dezember der erste Einkaufssamstag sein wird, habe das Weihnachtsgeschäft schon sehr hoffnungsvoll begonnen, sagt Werner Prödl, der Obmann des Linzer Cityrings. "Der Gutscheinverkauf ist für uns ein wichtiger Indikator und hat schon zum Monatsbeginn angezogen. Da haben schon viele Leute ihr Weihnachtsgeld zur Verfügung gehabt." Der Vertreter der Linzer Kaufleute freut sich auch auf den Start der großen Weihnachtsmärkte kommendes Wochenende: "Das bringt Stimmung, und die ist entscheidend. Besonders der Handel in den Innenstädten kann diese Stimmung vermitteln."

Die Wirtschaftskammer berichtet, dass die Zahl der Advent- und Weihnachtsmärkte stark steigt. "Es gibt immer mehr, und sie dauern immer länger", sagt Manfred Zöchbauer, der Geschäftsführer der Sparte Handel. Für die Standesvertretung sei wichtig, dass nicht nur Marktfahrer, sondern auch ortsansässige Händler das nutzen dürfen, um ihre Geschäfte auch an Sonntagen zu öffnen. Es gibt aber viele Einschränkungen, weil die handelsrelevanten Regelungen sehr kompliziert sind (siehe Infobox rechts). Gewerkschaften und Arbeiterkammer sind gegen Ausnahmen, weil sie befürchten, dass sie langfristig zum Normalfall werden.

Dass der 24. Dezember heuer kein Einkaufstag sei, werde der Handel verschmerzen, meint auch Zöchbauer: "Der 24. hat für das Einkaufen an Bedeutung verloren. Die meisten Menschen wollen am 24. Dezember ihre Ruhe haben."

Im Dschungel der Ladenöffnungszeiten

2. Dezember: Der erste Advent ist heuer sehr spät, und deshalb wird der erste Einkaufssamstag erst am 2. Dezember sein.

8. Dezember: Für den Handel gibt es am Marienfeiertag eine bundeseinheitliche Regelung: Geschäfte dürfen von 10 bis 18 Uhr öffnen und dabei auch Mitarbeiter einsetzen; allerdings können diese nicht verpflichtet werden. In der Praxis wird diese Bestimmung eher theoretische Bedeutung haben. Es gibt natürlich eine Bezahlung.

24. Dezember: Der Handel dürfte an diesem Tag üblicherweise bis 14 Uhr seine Waren und Dienstleistungen anbieten. Das fällt heuer wegen des Sonntags weg. Es gibt Ausnahmen: Tankstellenshops im ganzen Land und in Linz der Sparmarkt am Hauptbahnhof (beschränkt auf 80 Quadratmeter Fläche) haben geöffnet. In Gemeinden bis 3500 Einwohner dürfen Geschäfte für Waren des täglichen Gebrauchs von acht bis zwölf Uhr aufsperren, aber keine Mitarbeiter beschäftigen. Diese Ausnahme wird stark von Bäckern und Fleischern genutzt. Die Regel gilt übrigens nicht für den 24. Dezember, sondern für alle Sonntage.

Während Advent- und Weihnachtsmärkten können auch ortsansässige Unternehmer ihre Geschäfte öffnen. Das bedarf einer Genehmigung. In Oberösterreich gibt es z. B. eine für die Welser Innenstadt an Sonntagen von 14 bis 18 Uhr; Mitarbeiter dürfen dabei nicht beschäftigt werden. Auch Windischgarsten nützt diese Möglichkeit.

