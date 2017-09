Oberösterreichs Landwirte verdienen wieder mehr

LINZ. Nach einem Einbruch sind die Einkünfte der Bauern im Vorjahr um zehn Prozent gestiegen – Seit 2010 haben 2000 Betriebe aufgehört

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Oberösterreich haben 2016 Einkünfte in Höhe von durchschnittlich 25.900 Euro erzielt. Das geht aus dem "Grünen Bericht" hervor. Dieser erscheint bundesweit jedes Jahr. Alle drei Jahre gibt es eine Oberösterreich-Version. Heuer ist es wieder so weit. Bei den Einkünften ist der Aufwand schon vom Umsatz abgezogen, die Sozialversicherungsbeiträge sind aber noch inkludiert.

Die Einkünfte pro Betrieb sind im Vorjahr um zehn Prozent gestiegen. Es gehe dank besserer Marktpreise aufwärts, heuer werde mit einem weiteren deutlichen Zuwachs gerechnet, sagte Hubert Huber, Abteilungsleiter beim Land Oberösterreich, bei der Präsentation des Grünen Berichts.

Die Schwankungen seien aber groß, sagte Agrarlandesrat Max Hiegelsberger: "Auch wenn es nach langer Zeit positive Markttrends gibt: Unsere Familienbetriebe haben davor zum Teil existenzbedrohende Einkommensverluste erlitten." Im Jahr 2015 waren die Einkünfte um 27 Prozent auf etwa 23.500 Euro gesunken. Im vergangenen Jahr verdienten die Bauern um fünf Prozent mehr als 2005.

Zwei Drittel Förderungen

Förderungen betragen im Schnitt zwei Drittel der Einkünfte. Die Unterschiede sind je nach Sparten groß. An der Höhe der öffentlichen Zuwendungen gibt es Kritik. Man müsse die Zahlen relativieren, sagte Huber. "Für den Agrarbereich werden nur rund 1,5 Prozent des Landesbudgets verwendet." Im Bund betrage dieser Wert ein Prozent, inklusive EU-Geld drei Prozent des Bundesbudgets. Bauern-Vertreter verteidigen die Förderungen, weil die Betriebe die Landschaft erhalten und über Tourismus und Investitionen volkswirtschaftliche Effekte bringen.

Auch die Einkünfte sind je nach Sparten sehr unterschiedlich. Das hängt unter anderem von Betriebsgrößen, Marktlage und Witterung ab. So betrugen 2016 die Einkünfte pro Betrieb im "Futterbau" (Milch, Rindfleisch) rund 21.300 Euro, im Bereich "Marktfrucht" (Getreide, Obst, Gemüse) 22.000 Euro, in der "Veredelung" (Schweinefleisch, Geflügel) jedoch 46.000 Euro.

Oberösterreich liegt bei der Einkommens-Entwicklung unter dem Bundes-Schnitt. Das liegt daran, dass etwa die Betriebe kleiner sind, die Schweine- und Milchpreise zuletzt stark unter Druck waren und es viele Bergbauern gibt.

In Oberösterreich gab es im Vorjahr 31.315 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. 2013 waren es um 500 mehr gewesen, 2010 um 2000. Der Strukturwandel schreite voran, aber langsamer, sagte Hiegelsberger. Die Betriebsgröße betrug im Schnitt 33 Hektar, davon 18,1 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche (der Rest vor allem Wald). Haupt- und Nebenerwerb halten sich in etwa die Waage. Es gibt schon 4300 Bio-Betriebe.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema