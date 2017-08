Oberösterreichs Bauern liefern zwei Drittel der Zuchtrinder in die Türkei

LINZ. In den vergangenen Jahren hat sich die Türkei zum wichtigsten Markt für oberösterreichische Rinderzüchter entwickelt.

Oberösterreichische Rinder im Stall eines türkischen Landwirts Bild: LK OÖ

Heuer werden rund 6000 Tiere ins Ausland verkauft, davon 3900 Stück, also etwa zwei Drittel, in die Türkei, in der aus religiösen Gründen kaum Schweinefleisch verzehrt wird.

Oberösterreich punktet einerseits mit der Qualität seiner Fleckvieh-Rinder. Diese Rasse ermöglicht sowohl eine hohe Milchleistung als auch ausgiebige Fleischproduktion ("Doppelnutzung"). "Von türkischen Rinderhaltern wird das sehr geschätzt", sagt Johann Hosner, Obmann der Erzeugergemeinschaft Fleckvieh Inn- und Hausruckviertel. Andererseits fördert die türkische Regierung seit drei Jahren Bauern bei Investitionen und beim Import von Rindern, um Strukturen aufzubauen.

Die hohe Nachfrage hat die Preise getrieben. Kunden aus der Türkei zahlen rund 2500 Euro pro Tier. Insgesamt ist der Durchschnittspreis für Kälbinnen (trächtige weibliche Jungrinder) aus Oberösterreich bei Versteigerungen im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf etwa 2300 Euro gestiegen. "Das war auch notwendig, um unsere Betriebe nach schwierigen Jahren wirtschaftlich zu stärken", sagt Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

Die aktuellen politischen Spannungen zwischen der Türkei und Europa bereiten vielen Bauern aber Sorgen. Dieses Risiko wurde zuletzt beim Russland-Geschäft deutlich, das wegen Sanktionen seit drei Jahren massiv beeinträchtigt wird. Darum wird laut Reisecker und Hosner versucht, auch andere Auslandsmärkte aufzubauen. Heuer wurden bereits 750 Tiere nach Aserbaidschan geliefert, 220 nach Usbekistan und 180 in den Iran. Eine untergeordnete Rolle spielen noch EU-Länder wie Polen, Spanien, Italien und Irland, weil dort die Doppelnutzungs-Rassen nicht so gefragt sind. Marokko, Serbien und die Schweiz sind weitere Zielländer.

Insgesamt werden 95 Prozent der vermarkteten oberösterreichischen Zuchtrinder exportiert. (az)

