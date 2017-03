OÖ. Versicherung greift die Automobilclubs an

LINZ. Neues Notfall-Angebot: "Der Schutzbrief zum halben Preis".

Von der Pannenhilfe bis zum Krankenrücktransport innerhalb Europas:Die OÖ. Versicherung heizt den Wettbewerb in diesem Markt an Bild: (Wodicka)

Autopannen, Skiunfall oder Krankheit im Ausland: Die OÖ. Versicherung wirbt nun offensiv mit einem neuen, umfassenden Schutz für Notfälle "in allen Lebenslagen rund um die Uhr". Dabei greift sie auch die Automobilclubs und Kreditkartenfirmen an, die Versicherungsleistungen in diesen Bereichen anbieten.

Kampfansage sei das keine, sagte OÖ. Versicherung-Generaldirektor Josef Stockinger, gestern, Donnerstag, bei der Präsentation: "Wir befinden uns im Wettbewerb, das ist der Markt." Er betonte aber auch, dass sein Unternehmen den "Schutzbrief zum halben Preis" anbiete. Damit hat er den Schutzbrief des ÖAMTC angesprochen.

Erste Digital-Versicherung

Konkret bietet die OÖ. Versicherung nun eine "Schutzengel-Palette" an, die aus vier Komponenten besteht. Im Kfz-Bereich werden etwa die Pannenhilfe, die Bereitstellung eines Leihwagens und der Krankenrücktransport innerhalb Europas versichert. Im Unfall-Bereich geht es um die Behandlungskosten nach einem Unfall weltweit oder die Hauskrankenpflege und Haushaltshilfe. Letzteres sei wichtig in einer "Zeit, in der sich große Familienverbände auflösen", sagte Stockinger. Im Bereich Wohnen wird unter anderem die Reparatur- und Pannenhilfe für Haus und Wohnung versichert. Beispielsweise, wenn die Tür hinter einem ins Schloss fällt und der Schlüssel in der Wohnung liegt oder am Feiertag die Heizung ausfällt. Zusammengearbeitet wird mit Handwerksbetrieben.

Während diese drei Bausteine überarbeitete Angebote sind, ist der Bereich Digital laut Stockinger völlig neu auf dem Markt. Für die Kunden steht ein Helpdesk mit geschulten Mitarbeitern bereit, der Probleme rund um Computer, Smartphone und andere elektronische Geräte lösen kann.

Schließt man die Versicherung mit allen vier Bausteinen ab, kostet das rund 130 Euro im Jahr. Ergänzend hat die OÖ. Versicherung eine Smartphone-App entwickelt – mit Notruf-Knopf, über den man in brenzligen Situationen Hilfe rufen kann. (az)

Mehr zum Thema