"Nicht vorschreiben, wie Frauen zu arbeiten haben"

LINZ. Kritik an Hürden für Frauen auf dem Arbeitsmarkt.

Margit Angerlehner, Vorsitzende „Frau in der Wirtschaft“ Oberösterreich Bild: Alexander Schwarzl

Knapp 160.000 arbeitslose Frauen gibt es derzeit in Österreich (siehe Grafik), davon 17.500 in Oberösterreich. Viele Frauen hätten Probleme, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, sagt Margit Angerlehner. Sie ist seit elf Monaten Landesvorsitzende der "Frau in der Wirtschaft", eines Teils der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ). "Es gibt einfach zu viele Hürden für Frauen", sagte sie gestern, Donnerstag, in Linz.

Ein großer Stolperstein sei bereits die falsche Berufswahl. Gerade junge Frauen würden sich nach wie vor für schlechter bezahlte "Frauenberufe" wie Verkäuferin oder Friseurin entscheiden. Das kritisiert Ursula Krepp, WKOÖ-Vertreterin im AMS Oberösterreich: "Ein Umdenken der klassischen Rollenbilder ist dringend nötig."

"Geht am Bedarf vorbei"

Hemmend wirke zudem oft das Arbeitszeitmodell. "Frauen brauchen familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten", sagte Angerlehner, "starre Gesetze und Kollektivverträge verhindern das aber derzeit." Krepp fordert, das Arbeitszeitgesetz aufzulockern. Außerdem wehre sie sich dagegen, "dass Männer Frauen vorschreiben, wie sie zu arbeiten haben."

Problematisch sehen die beiden Frauen auch die Situation bei den Kinderbetreuungseinrichtungen. Viele hätten am Abend zu selten offen und im Sommer zu lange Schließzeiten. "Das geht am Bedarf der Familien vorbei", sagt Angerlehner. Obwohl das Familienministerium 100 Millionen Euro für den Ausbau der Betreuungseinrichtungen zur Verfügung gestellt habe, sei nur ein minimaler Teil davon – nämlich 0,44 Prozent – in die Öffnungszeiten geflossen.

Sorgen bereite die Zahl der offenen Stellen: Das sind in Oberösterreich derzeit mehr als 13.500. "Viele Betriebe suchen nach Arbeitskräften, finden jedoch keine", bemängelt Krepp. Bei den Frauen habe das vor allem mit der Ausbildung zu tun. "Zwei Drittel der Schulungsteilnehmerinnen werden nirgendwo angestellt."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema