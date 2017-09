Neubau in Kapfenberg: "Belegschaft gab Ausschlag"

LINZ / KAPFENBERG. voestalpine ersetzt altes Edelstahlwerk durch 350-Millionen-Neubau.

Das alte Stahlwerk geht in seinen Grundmauern auf das Jahr 1915 zurück. Es wird zur Schrotthalle. Bild: (voestalpine)

Der Aufsichtsrat der voestalpine AG hat gestern entschieden, das Edelstahlwerk in Kapfenberg auf dem Werksgelände neu zu bauen. Damit werde das erste Stahlwerk in Europa seit 40 Jahren gebaut, sagte Konzernchef Wolfgang Eder in einer Telefonkonferenz unmittelbar nach der Entscheidung.

Das Projekt wird mit allerlei neuer Infrastruktur zwischen 330 und 350 Millionen Euro kosten. Zuvor war von maximal 300 Millionen ausgegangen worden.

Die Frage der Energiekosten bzw. der Energiepolitik ließ die endgültige Entscheidung bis zuletzt offen. Das Zünglein an der Waage sei gewesen, dass die Strompreiszone mit Deutschland doch nicht aufgelassen werde, sagte Eder. Die jetzt zu erwartende Strompreis-Erhöhung von fünf bis sechs Prozent sei verkraftbar. "Das können wir kompensieren", sagte der verantwortliche Spartenvorstand Hans Rotter. Der Strombedarf an dem Standort ist mit 300 Megawatt gewaltig, allein das Edelstahlwerk braucht 120 bis 160 Megawatt. Zum Vergleich: Diese 160 Megawatt entsprechen etwa der Leistung des Kraftwerks Abwinden Asten.

Konzernchef Wolfgang Eder sagte, am Endes des Tages habe die qualifizierte und verfügbare Belegschaft den Ausschlag gegeben. "Die Akquise von 3000 Mitarbeitern für ein Edelstahlwerk wäre ad hoc in anderen Teilen der Welt nicht möglich", sagte Eder.

"Perfektes Umfeld"

Der Vorstandsvorsitzende lobte auch das "perfekte Umfeld" und nannte die Montan-Universität und die Technischen Universitäten in Graz und Wien sowie die Lehrlingsausbildung. Auch die Stadt Kapfenberg und das Land Steiermark hätten große Unterstützung signalisiert. Daher erwartet das Unternehmen auch im Genehmigungsprozess keine Probleme. Das neue Stahlwerk wird mit gut 200.000 Tonnen Jahreskapazität so viel wie das alte erzeugen. "Wir leisten sicher keinen Beitrag in Richtung Überkapazitäten", sagte Eder.

Die Grundmauern des alten Edelstahlwerks stammen aus dem Jahr 1915. Das Kernaggregat, der Elektrolichtbogenofen, ist 35 Jahre alt. Mit dieser Standortentscheidung sei eine für die nächsten 50 Jahre gefallen, sagte Rotter. In der alten Halle wird künftig die Schrottaufbereitung stattfinden. Das bringe laut Rotter auch eine Umweltentlastung.

In Kapfenberg arbeiten heute 3000 Mitarbeiter. Deren Arbeitsplätze seien mit der Investition abgesichert. In dem Werk werde es über natürliche Abgänge hinaus keinen Personalabbau aufgrund des Neubaus geben, sagte Eder. "Wir werden in Um- und Aufqualifizierung investieren. Dazu gibt es konkrete Pläne", so Eder. "Das werden wir managen können." Ab Jahresende werde in Kapfenberg ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung aufgebaut.

