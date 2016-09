Nachfolge von Leo Windtner wird demnächst ausgeschrieben

LINZ. Die Nachfolge von Generaldirektor Leo Windtner, der seine Funktion als Chef der Energie AG Oberösterreich vorzeitig beenden will, wird demnächst ausgeschrieben. Das kündigte das Unternehmen nach einer Sitzung des Aufsichtsrates am Montag an.

Leo Windtner Bild: Weihbold

Der Vertrag von Windtner läuft eigentlich bis 31. Oktober 2017. Vergangene Woche gab er aber bekannt, dass er die Eigentümervertreter ersucht habe, sich bereits per 28. Februar 2017 von der Spitze des Unternehmens zurückziehen zu dürfen. Diese Entscheidung wurde akzeptiert.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Gerhard Falch leitet nun die Ausschreibung des Postens ein. Die Bestellung der ausgewählten Person ist für die kommende Aufsichtsratssitzung am 19. Dezember geplant.

Das Mandat von Finanzvorstand Andreas Kolar wurde in der selben Aufsichtsratssitzung heute um weitere fünf Jahre verlängert (die OÖN haben bereits Ende August über Kolars bevorstehende Wiederbestellung berichtet). Der 55-Jährige ist seit 1986 im Unternehmen beschäftigt, am 1. Jänner 2012 war er in den Vorstand berufen worden. Neben dem Finanzbereich ist er auch das für das Wärme-Ressort des Konzerns zuständig. Außerdem nimmt er für die Energie AG auch Aufsichtsratsmandate in verschiedenen Beteiligungsunternehmen wie der Wels Strom GmbH wahr.

