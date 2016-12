Nach GLS-Pleite: Schwarzbergerhof muss zusperren

PERG/SCHÖNAU. Die Pleite der Mühlviertler Baufirma GLS hat nun auch deren Bio-Vorzeigebetrieb in die Insolvenz getrieben: Der Schwarzbergerhof in Schönau soll geschlossen werden.

Der Schwarzbergerhof ist zahlungsunfähig Bild: (Volker Weihbold)

Die OÖNachrichten haben es bereits im November angedeutet, nun ist es fix: Der Mühlviertler Biobetrieb Schwarzbergerhof in Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) schlittert in Folge der GLS-Insolvenz auch in die Pleite. Über das Vermögen der GLS-Tochtergesellschaft wurde am Montag am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Das teilte der Kreditschutzverband KSV1870 mit.

Eine Fortführung des Betriebs sei ohne weitere Verluste nicht möglich, heißt es im Antrag auf Insolvenzeröffnung. Man erkläre sich schuldnerseits - vorbehaltlich der entsprechenden Prüfung durch den Insolvenzverwalter - mit einer Schließung des Unternehmens ausdrücklich einverstanden, so die Verantwortlichen. Mit einer Schließung des Unternehmens wird aus heutiger Sicht zu rechnen sein.

50 Crowdfunding-Investoren betroffen

Die Passiva des Schwarzbergerhofes betragen rund 1,39 Millionen Euro, die Aktiva 282.000 Euro. Betroffen sind 19 Dienstnehmer, 150 Lieferanten und 50 private Crowdfunding-Investoren.

Der Schwarzbergerhof ist um zehn bis zwölf Millionen Euro errichtet und im Oktober 2015 groß eröffnet worden. Der Schaubetrieb hätte in zwei Jahren die Gewinnschwelle erreichen sollen. Tiere wurden am Hof geschlachtet und im eigenen Schlachthof weiterverarbeitet. Hofladen und Veranstaltungszentrum, Kochschule und Übernachtungsmöglichkeiten lockten die Gäste. 25.000 Menschen besuchten den Bio-Vorzeigebetrieb, der von manch alteingesessenen Bauern aus der Umgebung mit Skepsis betrachtet worden ist, im ersten Jahr.

Traum von ethischer Tierhaltung

Mit dem Schwarzbergerhof hat sich Bauunternehmer und Nebenerwerbslandwirt Edmund Wall seinen Traum von ethischer Tierhaltung erfüllt. Auf dem Areal lebten 75 Rinder mit zwei Stieren freilaufend in der Herde. 50 Weideschweine und 70 Sika-Hirsche dürfen ihr Leben ebenfalls "in ethischer Freilandhaltung" verbringen.

Mittels Crowdfunding, also Finanzierung über Kleinbeträge von privaten Investoren, hätte der Bestand weiter vergrößert werden sollen. 1,5 Millionen Euro hätten so zusammenkommen sollen. Fünf Prozent Zinsen hatte Wall für eine Beteiligung geboten. Dieses Zinsen wären jedoch nicht bar ausbezahlt worden, sondern in Form von Genussgutscheinen für Produkte des Hofs. Details zur Crowdfunding-Kampagne lesen Sie in unserem Archivbericht vom April 2016.



Mehr über den Schwarzbergerhof: "Die Sau-Wohlfühloase im Mühlviertel" (Oktober 2015)



Die GLS Bau und Montage GmbH in Perg sowie deren Tochter RW Montage GmbH hatten am 8. November Insolvenz angemeldet. Es ist die bisher größte Pleite in Oberösterreich in diesem Jahr, die Passiva übersteigen die 60-Millionen-Euro-Marke. Insgesamt sind gut 280 Dienstnehmer und rund 1.130 Gläubiger betroffen.

