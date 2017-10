Multikraft: Zu Saisonstart soll Ausbau fertig sein

PICHL BEI WELS. Familienunternehmen verdoppelt Kapazität – Wachstum mit effektiven Mikroorganismen.

Einen großen Erweiterungsschritt realisiert die Spezialfirma Multikraft. 6,5 Millionen Euro werden in die Erweiterung des Firmensitzes in Pichl bei Wels investiert. Ausgebaut werden Produktion und Lager, dazu kommt ein Veranstaltungspavillon.

Geplant wird seit dreieinhalb Jahren. Für das Unternehmen mit zuletzt 8,4 Millionen Euro Umsatz ist der Ausbau ein großer Schritt. "Wir haben vor zehn Jahren schon einmal fast in der Größenordnung eines Jahresumsatzes investiert. Das war damals gut vorbereitet und ist es jetzt wieder", sagt Geschäftsführer Lukas Hader. Der 34- Jährige hat die operative Geschäftsführung von seiner Mutter und Pionierin in dem Geschäft mit Mikroorganismen, Ulrike Hader, übernommen.

In dem extrem saisonlastigen Geschäft mit einer Hochsaison von März bis Juni wurden die Bauarbeiten Ende Mai gestartet. Vor Weihnachten soll der Großteil abgeschlossen sein, berichtet Hader. Dann geht die Produktion für die Garten- und Agrarsaison 2018 wieder voll los.

Die Saisonalität erklärt sich mit den Haupterzeugnissen, den effektiven Mikroorganismen. Diese Bakterien helfen im Garten und auf dem Feld, damit Blumen oder Pflanzen besser gedeihen.

Mit 80 Prozent geht der Großteil der Produktion an landwirtschaftliche Betriebe, sagt Hader. Vor 20 Jahren hat Multikraft begonnen, effektive Mikroorganismen zu verkaufen. "Damals waren Bakterien für Landwirte ein rotes Tuch", sagt Hader. Inzwischen liefert Multikraft 150 Bakterienarten, die Pflanzen widerstandsfähiger machen und damit helfen, den Einsatz von Pestiziden zu verringern.

Beim Verkauf an Privatkunden sind die Produkte seit fünf Jahren bei Bellaflora gelistet, seit drei Jahren im Lagerhaus. Seit dieser Saison liefert Multikraft an die Hornbach-Eigenmarke Floraself. "Wir sind in 156 Filialen in Europa gelistet. Das ist ein großer Schritt für uns", sagt Hader. Schon jetzt kommen 40 Prozent des Umsatzes aus dem Handelsgeschäft.

Derzeit beschäftigt Multikraft 48 Mitarbeiter, davon sind 25 in Produktion und Logistik. Mit dem Ausbau ist Platz für 100 Mitarbeiter, die Produktionskapazität könnte ebenfalls verdoppelt werden. In der Entwicklung arbeitet das Familienunternehmen mit Forschungslaboren zusammen. Die hohe Nachfrage im Frühling bewältigt Multikraft mit einer Teilerlaubnis, zwölf Stunden pro Tag arbeiten zu lassen, berichtet Hader. Die effektiven Mikroorganismen entstehen bei der Fermentation. Die Organismen wachsen bei einer Temperatur von 38,5 Grad. Wie effektiv die Zellen sind, beschreibt Hader so: "Ein Tropfen reicht für ein Schwimmbecken."

