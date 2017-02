Mühlviertler Erfindung in den Regalen von Walmart

LINZ. Start-up Andmetics vor dem Sprung in internationale Ketten.

Andrea Lehner (li.) hat die Wachsstreifen für die Augenbrauen-Entfernung entwickelt. Bild: Weihbold

Sehr viel besser hätten die vergangenen Jahre für die Alberndorferin Andrea Lehner beruflich nicht laufen können: Zwei Jahre, nachdem sie die von ihr erfundenen Wachsenthaarungs-Streifen für Augenbrauen auf den Markt gebracht hat, wird ihr Produkt im Großhandel bereits in 60 Ländern der Welt vertrieben. Eine Lohnfertigung in China stanzt und verpackt die Wachsstreifen. Und: Weitere Produkte zur Verschönerung der Augenbrauen sind marktreif.

Um international im Einzelhandel richtig durchzustarten, sucht Lehner einen Investor, der ihrer Andmetics hilft, "Fehler im Vertrieb zu vermeiden". Deshalb hat sie sich mit ihrem kleinen Team bei der Start-up-Show "Zwei Minuten, zwei Millionen" von Puls4 beworben.

Gemeinsam mit zwei anderen Firmen aus Oberösterreich präsentiert sich Lehner mit Geschäftspartnerin Margot Helm im Fernsehen. "Wir wollen die Präsenz auch nutzen, um in die Augen und die Ohren der Menschen zu kommen."

Auf Bipa folgt Müller

Die Friseurkette Klipp hat früh begonnen, die Wachsstreifen in ihren Salons einzusetzen. Im Großhandel ist der Weltmarktführer für Augenbrauenfarbe GW-Cosmetics der Vertriebspartner.

Doch jetzt will Andmetics in die Regale der Einzelhandelsketten. Ab Ende Februar startet Bipa mit der Listung der Wachsstreifen. Mit der Drogeriemarkt-Kette Müller ist der Vertrag ebenfalls unter Dach und Fach. "Damit kommen wir international in 755 Filialen", sagt die 51-Jährige.

Und der große Sprung über den Teich steht bevor: Der weltgrößte Handelskonzern Walmart will die Produkte von Andmetics in seinen Geschäften haben. "Wir sind uns prinzipiell einig, aber bis wir die US-Bedingungen erfüllen können, haben wir noch Hausaufgaben zu erledigen", sagt die Erfinderin. Walmart sei bereit, eine Listung während im Lauf des Geschäftsjahres durchzuführen. "Normalerweise passiert das nur zu Beginn jeden Jahres", berichtet Lehner.

Im ersten vollen Geschäftsjahr hat Andmetics 700.000 Euro Umsatz erzielt. Heuer soll es eine Verdopplung geben. Gearbeitet wird ohne Fremdkapital und in einem kleinen Team. Schwiegersohn Hannes Freudenthaler ist Geschäftsführer und treibt den Vertrieb voran. Margot Helm macht das Marketing, eine Teilzeitkraft kümmert sich ausschließlich um den Social Media-Auftritt und betreut Mode & Style-Blogger.

Hofer-Chef Günter Helm hat von Beginn weg an die Idee geglaubt. Gemeinsam mit seiner Frau Margot hält er 45 Prozent am Unternehmen. Die Mehrheit hat Lehners Familie.

Begonnen hat alles ganz bescheiden: Jahrelang tüftelte die Stylistin, die immer wieder bei Filmdreharbeiten für das Schminken der Schauspieler verantwortlich ist, wie man zu perfekt geformten Augenbrauen kommt. Die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt: Das Ergebnis ist patentgeschützt.

3 Fragen an ... Michael Altrichter

Der Niederösterreicher hat sein eigenes Start-up fünf Monate nach Gründung um einen Millionenbetrag verkaufen können. Heute ist er Investor bei zwölf Jungfirmen und Juror bei „2 Minuten, 2 Millionen“.

1. Was benötigen junge Unternehmer, um erfolgreich zu sein?

Sie müssen eine Vision haben und in der Lage sein, die umzusetzen. Ein Start-up besteht im Idealfall aus drei bis vier Leuten, wobei die Führungskompetenzen klar verteilt sein müssen. Und es schadet nicht, wenn jeder eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt.

2. Wie ist es um die Start-up-Szene in Österreich bestellt?

Wir sind kein Vorzeigeland bei Unternehmensgründungen. Die Szene ist aber im Aufbruch. Das Problem ist, dass viele schief angeschaut werden, wenn sie ein Start-up gründen wollen. Es gibt immer einen Besserwisser, der sagt: „Ich habe dir ja gleich gesagt, dass das nichts wird.“

3. Wie kann man dieses Problem lösen?

Unsere Gesellschaft muss umdenken. Wir sind in unserem Perfekt-Sein gefangen, nach dem Motto, ja keine Fehler zu machen. Ich kenne einen Unternehmer, der bei uns gescheitert ist, dann in die USA gegangen und dort mit offenen Armen empfangen worden ist. Das wäre bei uns unvorstellbar.

Auch diese Firmen bewarben sich bei der Sturt-Up-Show

Ein Roboter macht die NFL schneller bunt

Ein Dutzend US-Arbeiter sind vor einem Football-Match stundenlang damit beschäftigt, händisch die Logos der Mannschaften auf den Rasen zu sprayen. Das muss effizienter gehen, dachten zwei Mühlviertler Tüftler. Sie funktionierten den alten Steyr-Traktor ihres Nachbarn um und begannen, Farbe auf Unkraut zu spritzen.

So entstand die Geschäftsidee von Ronald Schaumberger und Christian Saminger. Den dazu gehörenden Businessplan entwickelte Rainer Kargl, der 2015 auf die beiden Techniker stieß. Der Linzer hatte bereits Erfahrung als Selbstständiger. Im August 2016 gründete das Trio die Firma Pixelrunner.

Herzstück ist ein Roboter, der einem Tintenstrahldrucker gleich Logos und Bilder auf Landschaften sprüht. Das funktioniert auf Asphalt und Rasen wie auf Schnee – bewiesen zuletzt beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel.

Sportveranstaltungen sieht Kargl auch als Eintrittsticket in den Markt. Denkbar seien aber zahlreiche Anwendungen wie etwa Flachdachbeschriftungen bei Einflugschneisen. Man sei mit Flughäfen wie München und Wien im Gespräch, so Kargl. Vorerst bietet Pixelrunner nur die Dienstleistung des Landschaftsdrucks an. Ab Sommer sei der Roboter serienreif, sodass auch er auf dem Markt angeboten wird. Sicher rechtzeitig zum nächsten Superbowl. (sd)

Kompost aus der Wurmkiste

Als der Andorfer David Witzeneder nach Wien zog, hatte er immer ein komisches Gefühl, wenn er seinen Biomüll in den Restmüll warf. Das Problem: Genug Platz für einen eigenen Komposthaufen gibt es in den Großstädten meist nicht, nachhaltig Müllentsorgung war somit nicht möglich.

Aus diesem Grund entwickelte er die Wurmkiste, eine Synthese aus einer Kompostkiste und einem fahrbaren Hocker. Der darin gesammelte Biomüll wird Tag und Nacht von bis zu 1500 Kompostwürmern zu Kompost verarbeitet. Abfallgeruch entstehe bei richtiger Bedienung dabei nicht.

