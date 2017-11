Morgentau erntet die Früchte der Investitionen

HOFKIRCHEN IM TRAUNKREIS. Produktion und Verpackung wurden erweitert.

"2016 war ein außergewöhnliches Jahr für uns, 2017 wird ein recht gutes", sagt Christian Stadler. Der Traunviertler ist Geschäftsführer von Morgentau, das sich auf Biogemüse spezialisiert hat. 2016 setzte die Firma 7,7 Millionen Euro um. Für heuer erwartet Stadler zwar etwas weniger Umsatz: "Aber wir werden trotzdem über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen."

Heuer erntete das Unternehmen mit 77 Mitarbeitern – davon 37 Dauer- und 40 Saisonkräften – die Früchte der Investitionen aus dem Vorjahr. 1,5 Millionen Euro flossen in die Erweiterung der Verpackungskapazität und in eine Biogemüse-Aufbereitung. Beide stehen in Hofkirchen. 5000 Tonnen Biogemüse produzierte, verpackte und vermarktete Morgentau in diesem Jahr (plus elf Prozent). Bei den Verpackungen wurde die Menge fast verdreifacht: von 150.000 auf 430.000 Packungen.

525 Hobby-Biogärtner

Bei Morgentau besteht die Möglichkeit, Gemüse nicht nur zu konsumieren, sondern auch selbst welches zu produzieren. 525 Hobby-Biogärtner nutzen das. Es gibt elf Standorte, heuer sperrten Gärten in Enns, Traun und Wels auf. Stadler kündigt an, das Angebot demnächst auf Graz erweitern zu wollen. Fünf Standorte sind in der steirischen Hauptstadt geplant.

Das Geschäft mit den Gärten trägt aber nur marginal zum Umsatz bei: Es seien zwei bis drei Prozent, sagt Stadler. (rom)

